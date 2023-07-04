臉書谷歌詐騙爆量 金管會曝常見態樣

臉書、Google詐騙廣告二個多月就衝破4,700件。證期局副局長高晶萍4日公布最新統計，4月10日至6月30日，證期局累計蒐報4,739件詐騙廣告、已下架4,319件，下架率逾九成，詐騙態樣多半為「冒名金融機構或名人、誘人加入LINE群組」兩大態樣。至於證期局收到的陳情詐騙統計至今年前五月則有下降趨勢，且有四大詐騙態樣：冒名金融機構或名人、拉入LINE群組勸誘買賣飆股、金融商品交易平台詐騙、虛擬通貨交易平台。

就下架率來看，谷歌下架速度依然比較慢。高晶萍表示，不管是與臉書Meta、谷歌Google開會時，兩家都溝通順暢、願意配合下架詐騙廣告，但因為各自有內部審核機制、流程機制，因此下架速度有別，谷歌之前通報時要填許多表單，導致速度較慢，後來改為檢舉制，但谷歌要查證後才能下架，所以較慢，至於下架數是經證期局周邊蒐報單位通報後、點擊網址確認計算出的，會有時間落差，但還是都有成效。

據統計，4月10日至6月30日，臉書Meta通報數達4,389、下架數4,186，下架率95％；谷歌Google通報數350、下架數133，下架率38％。

至於證期局接獲民眾陳情投資詐騙案件統計部分，高晶萍指出，今年前五月案件數達250件，較去年同期277件明顯下降，去年全年是636件、前年全年439件，陳情案件數有下降趨勢，主要是金管會配合行政院打詐已全員動員起來，不論是周邊單位蒐報、還是民眾警覺提高，各方面成效漸顯。

就詐騙陳情案件常見的態樣則有四種，包括：冒名金融機構或名人、拉入LINE群組勸誘買賣飆股、金融商品交易平台詐騙、虛擬通貨交易平台。高晶萍說明，虛擬通貨交易平台往往會主打飆股、高收益逐步勸誘投資虛擬貨幣。

高晶萍再度提醒民眾，防範金融詐騙有五不妙計：不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料。

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