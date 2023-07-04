兩訊號透露 國發會：製造業景氣好轉在望

6月台灣採購經理人指數PMI、NMI4日公布，國發會副主委高仙桂指出，製造業相關的兩項指數「非常值得大家關切」，一是新接訂單，一是客戶庫存，前者在6月調查看到從衰退翻轉到擴張，客戶庫存也停留在持續去化當中，顯示可以期盼，「下半年台灣景氣會比上半年好的逐步翻揚。」

高仙桂表示，中經院此次會議標題為「景氣落底翻轉？2023上半年台灣採購經理人營運展望」，取得非常好，充分回應大家在如此混沌不明的情況之下，對下半年景氣的期待。

國發會對今年臺灣經濟表現，定調為「內溫外冷」，民間消費非常活絡，高仙桂說，可是出口受到全球不景仔的衝擊，中端需求疲弱，加上產業鏈還在重整，導致出口減少許多，也衝擊到民間投資；此外，地緣政治的不確定風險因素也會影響到臺灣下半年的經濟走勢。

根據中經院調查的6月台灣製造業採購經理人指數（PMI）的五項組成指標中，經季調的「新增訂單與生產」轉為擴張，季調後之人力僱用呈現緊縮，供應商交貨時間下降，存貨緊縮。其中，經季調之新增訂單，過去連續3個月的緊縮，在6月轉為擴張，指數大幅回升18.4個百分點至52.7，快速擺脫由2012年7月創編以來的最快緊縮速度（34.3％）。此外，經季調之「生產指數」亦從連續2個月緊縮轉為擴張，指數大幅回升14.0個百分點至50.9。

在中華經濟研究院4日同步公布的「2023上半年台灣採購經理人營運展」報告，為每半年一次的大規模調查，能有效預判未來半年國內外經濟情勢與產業狀況，為國家發展委員會委託的「台灣採購經理人營運展望調查」計畫。此次報告中，有關「廠商庫存狀況與預計改善時間」部份，2023上半年調查顯示，全體製造業有43.4％回報2022年起面臨去庫存壓力，因此遭受存貨跌價損失、資金斷鏈或客戶要求降價壓力。

中經院指出，面臨去庫存壓力的業者中，44.6％業者截至2023年6月已將庫存去化至「低於」或「等於」正常營運所需；惟仍有55.4％業者目前存貨量超過正常營運所需水準，且目前存貨量平均約為正常所需的148.7％。中經院助研究員陳馨蕙表示，面臨去庫存壓力的製造業者中，超過半數已或預計採取「與供應商調整延後訂單交貨」（67.8％），以及「誘使客戶下單或拉貨」（54.5％）。

然而從產業別看，陳馨蕙指出，化學暨生技醫療、基礎原物料與交通工具產業去庫存相對積極，採取策略「減產、歲修」皆為業者勾選比例排名前三。相較2022下半年調查時，近七成（68.4％）預計存貨量高於當前營運所需的情況在「2023年Q2前」可改善；2023上半年調查顯示，僅9.9％回報存貨量高於當前營運所需的情況在「2023年Q2前已改善」；需注意的是，有近半數（47.1％）面臨壓力業者預計該情況需到「2023年Q4」才可改善。

延伸閱讀

6月採購經理人指數PMI、NMI 創今年次高

跨過景氣谷底 中經院：今年經濟逐季走高

央行下修GDP成長率 全年不保2