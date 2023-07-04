6月採購經理人指數PMI、NMI 創今年次高

中華經濟研究院4日公布6月台灣採購經理人指數PMI、NMI，製造業PMI48.3、非製造業NMI54.6，雙雙創下今年來的次高記錄。兩項指標的今年新高，分別為2月PMI的51.4、4月NMI的55.8，當時製造業只是短期情況變動，代表內需的NMI則是疫情解封、內需大爆發所致。

中華經濟研究院長葉俊顯表示，此次最新景氣調查結果顯示「五窮，並未六絕」，廠商回報短急單湧現，6月製造業採購經理人指數（PMI）較5月大幅回升7.0個百分點， 惟48.3已連續4個月緊縮，主因是終端需求透明度不高，且原物料價格波動大，存貨採購政策仍保守！

葉俊顯說，「下半年台灣景氣會比上半年好，逐步翻揚是可見的趨勢。」

代表內需景氣的台灣非製造業經理人指數NMI，中經院指出，6月未季調的台灣NMI已連續8個月擴張，指數回升2.6個百分點至54.6，十分接近今年最高的4月NMI55.8 。

6月台灣NMI 的四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間轉為上升。葉俊顯分析，NMI產業未來展望指數自2022年4月以來「首次呈現擴張」，本月指數大幅攀升8.3個百分點至50.1。

6月台灣採購經理人指數PMI48.3，為今年來第二高點，調研單位認為景氣逐步翻揚在望。資料來源／中經院提供

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