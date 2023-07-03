「熔」出藍天 勞動部助青年綻放職涯光芒

「熔」出一片天 勞動部高分署助青年綻放職涯光芒

勞動部「投資青年就業方案第二期」啟動，退伍後的林祥傑運用其中的「青年就業旗艦計畫」，闖出職場一片天。27歲的祥傑，面臨求職不順遂的窘境，想趁年輕學習一技之長的他，透過勞動部高屏澎東分署「青年就業旗艦計畫」的工作崗位訓練，跨領域學習熔接專業技術，成為日系汽車大廠獨當一面的熔接師傅，在職涯之路站穩腳步，綻放光芒。

大學就讀屏東大學教育學系的祥傑，退伍後的他，希望找到一份能學習專業技能的工作，建立自己未來的職涯資產。但現實的求職環境給了祥傑重重打擊，受限於自身所學及資歷，沒有相關專業技能與工作經驗的他，應徵嚮往的職務屢屢碰壁，無法找到理想的工作，漸漸對於自己的前途感到茫然。

遭遇求職困境的祥傑，偶然得知日系汽車大廠正在徵才，儘管無相關經驗，但祥傑還是積極應徵熔接技術人員職務，順利被錄取。期間運用勞動部「青年就業旗艦計畫」的工作崗位訓練，由公司職場導師專責指導，逐漸熟悉工作內容並融入職場環境。

經歷6個月的工作崗位訓練後，對各式車型的熔接操作都已漸入佳境，隨著技術純熟，原本每日只能熔著1至2輛車的祥傑，現在每日可獨立作業60輛車，結訓後獲得公司調薪1成的肯定。

勞動部已於5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助，其中勞動部「青年就業旗艦計畫」深受企業及青年肯定。

祥傑公司的部門主管指出，缺工成為常態，有經驗的師傅實在不好找，幸好有勞動部推出的青年就業旗艦計畫，讓公司運用政府資源，由資深師傅來培養無相關經驗的青年，把技術傳承。以祥傑為例，無工科背景，卻選擇熔接部門，從零開始學習，長時間操作沉重的焊接槍也毫不馬虎，一步步追上專業師傅的進度，表現獲得公司肯定。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，「青年就業旗艦計畫」先僱後訓的務實訓練方式，由資深指導人員的協助，使青年透過邊做邊學，快速且有系統的適應職場環境及熟悉工作內容，自7月1日起，訓練期間給薪達3萬4,000元，雇主可享最高5萬4,000元補助。