國內線機票價格8月起調降 最高省182元

交通部民航局3日指出，依據中油3日公告航空燃油價格，國內航線運價已達調降門檻，航空公司將自今年8月1日起調降國內航線全額客運票價，各航線平均跌幅約4.3％（平均調降新台幣95元），搭機民眾可更節省荷包。

根據民航局資料顯示，跌幅比例最高的為華信航空台北金門航線，跌幅高達6.9％，票價從2,641元降到2,459元，價差182元。

民航局說，國內航線票價於103年全面調整時，民航局亦同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應運價。

民航局表示，依據中油本月3日公告之航空燃油價格，今年5至7月中油公告之國內航空燃油平均價格已達國內航線運價調降門檻（每公升21.74元），各航線平均跌幅約4.3％（平均調降新台幣95元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調降全額票價，並將自8月1日起生效。

民航局說，配合票價調整，旅客如以調整前票價購買8月1日（含）以後出發航班機票，由航空公司退還差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為7月31日（含）以前出發之航班，則依所購機票條款及航空公司規定補差價。

另民航局已請航空公司應透過電子郵件等管道，充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。