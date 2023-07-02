台電砸逾5千億推6計畫 強化電網穩定供電

為了穩定電網及接下來十年供電穩定，台電啟動六大計畫，包含台中電廠第二期新建燃氣機組計畫、興達電廠1號機改裝生質能機組計畫、大甲溪光明抽蓄水力發電計畫、變電所改建二期專案計畫、強化電網韌性專案計畫及第1期低壓AMI布建計畫等六大計畫，總計將投入5,528.12億元，從2024年起開始啟動。

台電發言人吳進忠表示，由於未來再生能源持續併網，為了穩定電網必須有許多建設，像是台中電廠新建燃氣機組就是因具有快速起停的能力，且為了因應未來中部地區電力需求，因此規劃四部新燃氣機組，每部機組裝置容量有130萬瓩，讓台中電廠既有燃煤1至6號機轉為備用機組，以防未來供電緊急所需。

至於興達電廠舊機組改建生質能電廠，吳進忠說，過去燃煤機組靠燃煤燒水產生水蒸氣，利用大量水蒸氣推動汽輪機來發電，生質能則利用舊有鍋爐，燃料改採木質顆粒作為燃料，透過同樣燒水來發電，現有鍋爐裝置容量50萬瓩，理論值就可提供最大50萬瓩的發電能力，不過未來的發電量則要看木質顆粒的熱值而定，需待未來試驗結果才能得知。

在強化電網及穩定供電方面，台電明年起推動變電所改建二期專案計畫、強化電網韌性專案計畫，透過多線同時供電，降低電力負載。台電高層說，從過去以往只有一條主幹道，現在多增加其他道路，且直接連接電廠與產業園區，分散供電熱區問題，讓電網韌性可以提升，另外也同步在台電變電所及開閉所增設靜態型同步補償器，希望提高電壓穩定度，確保供電品質。

低壓AMI布建計畫則是，過去傳統電表使用機械轉盤記錄用電度數，智慧電表改採電子計算機技術，過去使用傳統電表，需人工抄表，用電資訊只能透過電費帳單得知，導入智慧電表後，不論是偏遠山區或海邊，完成智慧電表裝設及完成通訊系統建置後，就可以每日了解用電狀況。

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