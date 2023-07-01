雞蛋多到要報廢? 農委會這樣說

建立進口雞蛋滾動倉儲存量 均依加工處理規範確保衛生安全

農委會1日指出，為充分供應國人雞蛋消費需求，緊急辦理專案進口雞蛋，並建立滾動倉儲量，以穩定供銷秩序及平穩蛋價。目前進口雞蛋主要供應加工蛋原料使用，為強化進口雞蛋調度能力及確保蛋品衛生安全，協調國內蛋品加工業者協助將進口蛋加工製成冷凍殺菌液蛋儲藏，以維持蛋品品質，相關加工製程均依衛生規範辦理。

農委會表示，受到氣候與疫病等多重因素影響，蛋雞後續生產的調節及恢復，需要近一年的時間，鑒於農曆春節期間蛋農依往例進行雞群淘汰及換羽，又因氣候及疫病持續影響雞蛋產能，造成國內雞蛋產能不足，該會緊急辦理專案進口，以滿足國人消費需求及穩定市場制序；為確保糧食安全，該會將依國內產銷情形持續辦理滾動倉儲，建立安全庫存達6,000萬顆。

農委會表示，進口雞蛋主要供應加工蛋原料使用調度，不會流入超市、超商、量販等消費通路，且不會影響雞蛋產地價格及蛋農收益。

農委會強調，為加強進口雞蛋調度能力及確保蛋品衛生安全，協調國內蛋加工業者協助進口蛋加工生產殺菌液蛋，並以冷凍倉儲，以維持蛋品品質及延長效期，供未來蛋品調度及穩定產銷供需，相關加工處理製程均依食品衛生安全相關規範辦理。

（工商 譚淑珍）

進口蛋買氣不佳，甚至有部分雞蛋要報廢，民眾黨總統參選人柯文哲批評「這是政府失能」；對此，農委會副主委陳駿季表示，無法接受柯的批評，但也提及，7月起進口的雞蛋將維持在1000萬顆以下供調度之用，如果國內市場可以滿足消費的時候，進口雞蛋就會用液蛋保存，並進入加工系統。

據雞蛋產銷資訊指出，我國目前雞蛋生產量為11萬4500顆（約2290萬顆），距離需求的12萬箱（約2400萬顆）仍有差距，但因農委會持續進口雞蛋，傳出供過於求、甚至部分雞蛋報廢。

陳駿季說，過去我國雞蛋為自給自足，因為禽流感等原因，導致國內產量量能下降，為滿足國內消費者，3月起啟動國外進口，主要是滿足國內消費市場需求，並非打壓農民，因為那時候的雞蛋產量並不高。

陳駿季表示，6月份進口的雞蛋為4月份訂的，7月起本身進口的雞蛋維持在1000萬顆以下並供調度之用，考量為雖然國內雞蛋產能漸回升、但仍未達100％回升，而種雞到母雞量產雞蛋要6至8個月，政府也淘汰老母雞，讓產蛋效率更高，並推動禽舍改善希望未來能夠預防禽流感危害，進口雞蛋為調度用，當國內市場可以滿足消費的時候，進口雞蛋就會用液蛋保存，並進口加工系統。

至於外傳雞蛋報廢，陳駿季強調，報廢雞蛋大多是業者自行進口，會去注意銷毀後要符合食安規定，不希望把屆期、報廢的蛋品再流入市面，農委會會確實把關。

（中時 林良齊）

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