營造業缺工 林右昌:8千名移工 8月開放申請

營造業缺工，內政部部長林右昌1日指出， 8月1日起，「有條件」定額開放營造業者申請移工，首波開放8,000個名額，並視申請情況增加至1.5萬名。

他進一步指出，申請業者必須是綜合營造業、專業營造業及土木包工業等類別，並須符合3年內平均每年承攬工程達法定資本額10倍，且申請時須承攬在建工程，同時須聘僱一定人數的本國勞工，預估約有1,900家營造業者可受惠。

林右昌說明，現行營造移工僅限專案申請，如公共工程建造經費達1億以上，或是民間工程如都更、危老等具公益性案件經費達2億以上，方可提出申請。

林右昌強調，這次是「有條件」的開放，欲聘僱移工的綜合營造業及專業營造業，必須符合聘僱本國勞工總人數達 10 人以上、土木包工業達 5 人以上等條件；至於可申請移工人數的上限，將依業者為本國勞工投保勞工保險人數的30%來計算。每月受理的案件，於次月統一辦理審查及公告核配情形。另通過移工申請的雇主，須依規定繳交每人每月3千5百元的就業安定費。

由於近年人力結構朝向少子化及老年化，各行各業皆面臨缺工問題，營造業也不例外，為因應營造業人力結構改變，內政部營建署在兼顧保障本國勞工就業權益的前提下，在今年3月6日勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組第35次會議，提出引進移工方案，並獲同意採「定額」及具工程實績業者始得申請，申請引進的移工工作範圍以營造業者承攬工程契約的工程範圍為限。

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