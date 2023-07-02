7/2前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|7/3（一）
|勞動部公布最新無薪假統計
國產署記者會
百達精品基金記者會
|7/4（二）
|「好好退休準備平台」成果分享暨2023發表記者會
國泰金控氣候變遷論壇
渣打財富管理第三季投資展望
中華經濟研究院上半年台灣採購經理人營運展望研討會
世邦魏理公布Q2商用不動產季報
六方科上市前法說會
|7/5（三）
|央行公布6月外匯存底
富達下半年固定收益展望記者會
走著瞧訂價
戴德梁行公布Q2商用不動產季報
|7/6（四）
|國庫署記者會
主計總處公布6月物價統計
匯豐投信下半年投資展望
裕日ALTIMA發表會
|7/7（五）
|財政部公布6月進出口統計
三地開發台南平實營區建案動土
氧顏森活新品發表
|7/8（六）
|清景麟台南建案夢公園動土
國際財經焦點
|7/3（一）
|美國6月ISM製造業PMI
日本Q2短觀報告
歐元區6月HCOB製造業PMI終值
|7/4（二）
|加拿大6月標普全球製造業PMI
德國5月貿易帳
澳洲央行利率決策
韓國6月消費者物價指數
|7/5（三）
|美國5月工廠訂單
法國5月工業生產
新加坡5月零售銷售
|7/6（四）
|美國上周初領失業救濟金人數、ADP就業人數變化
歐元區5月零售銷售
德國5月工廠訂單
波蘭央行利率決策
|7/7（五）
|美國6月就業報告
英國6月Halifax房價指數
日本5月家庭支出
陸港澳焦點
|7/3（一）
|6月財新中國製造業PMI
香港5月零售銷貨
|7/4（二）
|2023全球數位經濟大會在北京舉辦，至7日
|7/5（三）
|6月財新中國服務業PMI
|7/6（四）
|2023世界人工智慧大會在上海舉辦，至8日
|7/7（五）
|6月外匯存底
華為雲開發者大會召開，將公布對標ChatGPT的盤古大模型
|7/9（日）
|6月M1、M2、新增信貸、社會融資規模
台股一周焦點
|7/3（一）
|除權息
|萬海、中菲行、雙鴻、京鼎、崑鼎、新鼎、動力、華景電等
|7/4（二）
|除權息
|華碩、研華、陽明、鴻海、泰山、穩懋、和碩、群聯、力智、耕興等
|7/5（三）
|除權息
|國巨、遠傳、世界、緯創、建準、美時等
|7/6（四）
|除權息
|上銀、宏碁資訊、可寧衛、精測、新普、創見、廣運、宏碁資訊等
|7/7（五）
|除權息
|致茂、震旦行、寶雅、金居、千附精密等
前瞻一周