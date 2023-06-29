賴清德:成立淨零新創科技平台開發新能源

副總統賴清德今（29）日出席一項活動時表示，在淨零轉型的過程中，要運用科技創新來解決問題，未來希望能成立「淨零新創科技發展平台」，推動淨零科技創新產業，結合產、官、學、研和綠色金融，專注在綠色能源開發，包括太陽能、風能、氫能、地熱及海洋能等，還有智慧電網及儲能也都要發展。

賴清德29日出席「台灣大未來」國際高峰會時表示，永續議題中最重要的莫過於淨零轉型，這也是全球必須一致行動的目標，有超過140個國家或地區共同宣示2050淨零轉型目標，許多國際大廠和台灣企業也加入RE100倡議，台灣企業更偕同協力廠商一起努力。相信在政府、企業與民間共同合作下，能逐步達成淨零轉型的目標。

他說，蔡總統在2021年4月22日宣布，2050淨零轉型是國家的目標。行政院也在去（2022）年3月公布「淨零排放路徑圖」，基於科技與氣候法制兩個基礎，達到能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、社會轉型更具韌性、生活轉型更永續等4大轉型策略。政府並將在2030年前投入9,000億元，號召民間共同參與，讓我們能順利往目標邁進。

賴清德進一步指出，立法院已通過《氣候變遷因應法》，律定碳費徵收等相關規定，行政院及國發會將建立碳盤查、碳定價及碳交易機制。我們在相同的目標下，運用國際認可的機制，逐步達成臺灣的淨零轉型。

賴清德指出，未來希望能成立「淨零新創科技發展平台」，推動淨零科技創新產業，結合產、官、學、研和綠色金融，專注在綠色能源開發，包括太陽能、風能、氫能、地熱及海洋能等，還有智慧電網及儲能也都要發展。

副總統接著說，我們用科技創新來解決實務上面臨的各項問題，希望運用年輕人和企業家的創意，開啟以創新經濟發展為導向的國家希望工程。面臨淨零轉型的壓力，應該利用創新驅動的產業模式，在解決問題之外，也化壓力為助力，帶動臺灣產業升級及經濟轉型。

副總統表示，淨零轉型的過程中，還需要兼顧到經濟正義。不僅大企業有能力搭上轉型列車，政府也應該要幫助中小企業、微型企業，使他們不致在因應氣候變遷上出現落差。我們用有餘來補不足，讓社會更具包容性，在經濟發展同時，也不讓貧富懸殊加大。環境保護、經濟正義及社會包容等各個面向，政府都應該一併照顧。