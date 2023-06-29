65歲退休年齡要調高？勞動部朝這處先下手

勞保老年給付明（2024）年起調高1歲至64歲，2006年將再調至65歲上限，但繼日前國發會主動拋出65歲以上勞參率僅9.2%，遠低於日韓鄰國測風向後，勞動部也有新動作，傳出有意先鬆綁《就保法》的投保年齡上限，影響千萬勞工權益的《勞基法》也不排除連動適用，以65歲以上可領失業給付、職訓津貼等為誘因，鼓勵銀髮族續留職場。

《中高齡就業促進法》自2020年12月上路迄今，原意為落實尊嚴勞動，提升中高齡者勞動參與，雖專法明文禁止年齡歧視，但65歲以上高齡者的勞參率，遲遲無法跨過10%的雙位數門檻，也讓國發會主管龔明鑫心急，日前才疾呼2030年全台人力缺口將高達40萬人，期盼能「像毛巾再擰一下」，擠出更多勞動力。

此外，由於《就保法》、《勞基法》等勞動法令中，仍保有65歲的工作年齡上限規定，以《就保法》為例，現行的投保對象，為15~65歲、未請領過勞保老年給付的勞工，導致部分65歲以上高齡員工，不僅沒有政府津貼，一旦遭遇裁員或減薪減班，也無法成為紓困扶助的對象。

因此勞動部日前邀集專家學者召開會議，傳出已達成鬆綁的初步共識，可能由《就保法》率先試行、《勞基法》連動跟進，若取消65歲的投保年齡上限，高齡勞工將可享失業給付、提早就業津貼、職訓生活津貼等保障。

不過，65歲上限取消後，高齡失業者將可領9個月的失業給付，也傳出勞動部擔憂，若開放同時領取老年、失業給付，恐讓老人更不想上班，衍生道德風險，因此也將同步評估，是否限縮勞保老年給付條件與標準。

以正式進入高齡化社會的日本為例，國發會官員表示，許多日人在退休後，繼續從事部分工時的工作，讓人力獲得有效運用；勞動部官員則指，65歲以上失業勞工除職訓津貼外，還有一次性的失業給付金，期間也可同時請領厚生年金（類似勞保年金），條件確實較為優渥。

（旺得富理財網 李宗莉）

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