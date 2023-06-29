政院通過台美貿易協定 陳揆盼擴大合作

台美21世紀貿易倡議首批協定甫於1日簽署，並於今（29）日在行政院會通過，並預期在近期生效。行政院長陳建仁表示，未來還有七項議題要進行談判，希望可以持續擴大、深化台美經貿合作領域跟互惠關係。

歷時一年，台美貿易首批協定於1日在美國華府簽署，該協定包含第一階段五議題（貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業），前言及八個章節，共81條條文。根據條約締結法，應於簽署後30日內報請行政院備查，並於條約生效後，主辦機關應報請行政院轉呈總統公布，並送立法院查照。

29日行政院會通過經貿談判辦公室簽陳我國與美國完成簽署「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」。

行政院發言人林子倫日轉述陳揆在院會談話表示，以往經貿談判是經濟部國貿局主政，從2016年後為了提高談判位階量能，各部會派員支援行政院下設置的經貿辦，做出可圈可點成績。

陳揆說，該協定為1979年來台美最具規模、全面性貿易談判的首批成果，讓台美經貿關係邁出關鍵一步，用行動告訴全世界台灣有能力遵守國際規範，跟執行高標準貿易承諾。該協定為為台美貿易打下完備、堅實法律基礎，納入像CPTPP等高標準貿易協定相關內容，有助於我國加入CPTPP。

陳揆說，期待台美貿易合作可以逐步加深向前邁進，行政團隊秉持透明公開原則，用最高標準積極參與國際貿易，用行動參與世界，讓世界更加認識台灣。

陳揆也說，未來還有七項議題要進行談判，會有更多單位參與，希望大家持續努力，持續擴大深化台美經貿合作領域跟互惠關係。這也應驗自己常講的，當我們團結在一起心連心手牽手並肩努力，可以更堅強、走得更遠。

對於今通過協定後，何時可以上路？經貿辦副總談判代表楊珍妮僅表示，今是依照條約締結法送行政院備查，只是很多程序中一部份，跟相關部會有很多行政程序要完備。

至於我國加入CPTPP進度，楊珍妮說，CPTPP 7月份部長會議還是會著重在英國入會案，談判後會有內部程序，跟各部會批准程序，會不會討論到新入會國不是我方能主導，正密切注意中。她並強調，現在是不斷溝通讓會員國知道，台灣是可以接觸的高標準國家，希望能早日成立入會的工作小組。

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