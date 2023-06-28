租金補貼7月3日開辦 4類人特別加碼

7月新制除了平均地權條例、健保部分負擔調整等新制即將上路，租屋族最關注的租金補貼開放申請也將在7月3號受理申請，屆時採隨到隨審制度，一路到明年12月31日截止，補貼金額從1.2倍加碼至1.8倍，申請資格也大幅放寬至18歲年輕租屋族。

行政院目標是從去年補助27.8萬戶增加到50萬戶，若300億預算不夠政院將持續支持，且「每年都會有」，讓租屋補貼常態化；內政部長林右昌表示，無論單身族或者是新婚族，或者是育兒族還有弱勢族群都有不等比例的加碼補助，此次方案預估能減輕租屋族20％到40％的租金負擔，以租金10,000元為例，最多月省4,000元。

此次下修申請年齡，只要年滿18歲就能申請，也不需要提供房東身分證，原則上政府不會拿資料去追稅；內政部說明，申請租金補貼是房客的權利，並不需要取得房東同意，房東也不得禁止房客申請租金補貼，房東片面禁止或要求拋棄申請，房客可檢舉並依消費者保護法第12條及民法第247條之1規定主張無效，若房東仍違反規定，可依法開罰3萬至30萬元，限期未改正最高可罰50萬元。

今年度租金補貼在補助戶數與金額雙雙提升，從12萬戶大規模提升至50萬戶，更依照申請人的婚姻狀況、同步調升租金補貼金額，其中4類人另有加碼，包括未滿40歲的單身青年，補貼金額為1.2倍；結婚2年內新婚家庭，補貼金額為1.3倍；育有未成年子女（含胎兒）家庭，育有1人補貼金額為1.4倍、2人為1.6倍、3人以上則為1.8倍；低收或中低收的經濟弱勢家庭，補貼金額為1.4倍。

此外，為了避免補貼政策助漲租，內政部也因此設立配套措施，強調若房東任意調漲租金，房客可提出檢舉，房東若不改正，經查核屬實而要求限期改善，屆期不改正者可依消保法處3至30萬元罰鍰，再次限期改正仍未配合，可加重處5至50萬元罰鍰，並可按次處罰。

（旺得富理財網 黃順德）

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