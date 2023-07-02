6月出口估連十黑 最快9月轉紅

財政部7日將公布6月海關進出口統計，預估6月出口規模將落在352億美元至363億美元，年減幅可能介於14％至16.5％，將寫下連十黑（年減）。財政部表示，這波出口衰退周期可能為期12至14個月，出口最快9月比較有可能轉正。

5月出口361.3億美元、年減14.1％，主要是產業存貨水位仍偏高、大陸疫後復甦步調平緩等因素拖累。至於5月進口312.5億美元、年減21.7％。累計前五月總出口值為1,698.1億美元、年減16.9％；前五月出超205億美元。

財政部統計，出口動能未能明顯回溫的四大原因，一是通膨、升息效應明顯限縮整體終端消費需求，且大陸疫後解封的復甦步調相當平緩，全球經濟仍陷疲弱格局。第二是產業存貨水位普遍偏高，訂單能見度也不明朗。

第三是台灣外銷產品價格下滑，5月以美元計價的出口物價指數衰退9.3％，估計對總出口減幅影響占比達2/3；第四是去年比較基期偏高。

各大貨品中，5月出口僅資通與視聽產品正成長，出口額58億美元，年增11.9％、為十個月來最佳表現，也是5月唯一正成長貨類，6月是否可續成對外出口亮點，值得關切。光學器材5月出口7.84億美元、衰退幅度也收斂至11.1％，是近15個月最小減幅。

另一值得注意的是積體電路表現，由於需求仍顯疲弱，電子零組件5月出口150.5億美元、年減9.9％、連七黑，6月看來難以轉正，但減幅或有可能縮小。

財政部先前表示，觀察業界釋放的營運展望，寄望於下半年或者第四季，與主計總處預估相符，但上半年可能還是處於盤整，年減幅度可能介於16％至17％間，續創金融海嘯以來最深跌勢。