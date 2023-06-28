這筆補助不排富 最高領12萬申請資格一次看

超高齡社會來臨，長照需求大增，蔡政府力推的「長照2.0」最後一塊拼圖是完善住宿型機構制度，而衛福部為緩解中、重度失能者接受機構式服務之家庭經濟負荷，自今（112）年起調增「住宿式服務機構使用者補助方案」，補助額度由最高6萬元提高至12萬元，並取消排富規定，將於7月1日起開始受理申請。

原入住老福機構、護理之家等7類機構，年度累計達90天以上，且稅率級距未達20％以上之住民，每人每年最高補助6萬元，自112年起，對長照需要等級達4級以上之住民，調增補助為每人每年12萬元且取消排富規定，預估112年申請人數約6.8萬人。

申請補助的住民必須符合以下條件：一、入住的機構類型需為一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮譽國民之家、兒童及少年安置及教養機構，以及提供住宿式服務的長期照顧服務機構；二、入住天數需自今年1月1日起至12月31日止，以實際入住機構天數計算。

此外，為保障既有住民之權益，既有住民如於111年12月31日（含）前已入住機構，未經長照需要等級評估或經評估未達長照需要等級第4級以上，且累計住滿180天者，當年度仍予6萬元補助，如當年度累計未達180天者，就住滿1/2日曆天之月份，每月給予補助總金額1/12（即5,000元）。

（旺得富理財網 黃順德）

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