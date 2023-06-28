7月新制攸關荷包！30項懶人包一次看
內政部5大新制上路買賣、租屋都受影響
內政部7月五大新制上路，其中最受矚目的就是平均地權條例2.0，重點包括限制預售屋換約轉售、管制私法人買受住宅、建立檢舉獎金制度、預售屋解約申報登錄、地價評議委員會專業化等。
至於「300億元中央擴大租金補貼專案」和「社會住宅包租代管4.0」都自7月3日起受理申請，前者今年不同處在降低年齡至18歲，且採隨到隨辦；後者則是開放年長者可跨區換屋，同時把社宅補貼回歸300億元租金補貼 。
內政部5大新制如下：
- 平均地權條例2.0上路，五措施打擊投機
- 300億中央擴大租金補貼專案計畫開始受理
- 社會住宅包租代管4.0自7月3日啟動
- 建築能效評估及標示制度分年分階實施
- 警勤加給7月1日起調高15％
交通部6大新制上路 北中南通勤月票上路每年千萬人次受惠
交通部7月起有六大新制上路，其中最受矚目的便是行政院通勤月票，由北中南三大生活圈打頭陣，可搭乘七種運具，包含鐵路、捷運、輕軌、公路客運、市區公車、渡輪、公共自行車，預計每年1,100萬人次受惠；觀光局同時規劃觀光路廊「在地有腳」接駁服務，整合小客車租賃業與旅宿業，提供旅客運輸場站、住宿地點間免付費接駁服務。而為鼓勵領有社福卡國人樂活、樂遊及樂行，各縣市政府發行社福卡點數可搭乘台鐵列車，首階段共計十縣市適用。另為降低二次事故，新車沒標配反光背心將無法領牌。
交通部6大新制如下：
- 行政院通勤月票（北中南生活圈）上路
- 各縣市政府發行社福卡點數可搭乘台鐵列車
- 觀光路廊「在地有腳」提供免費接駁服務
- 汽車申請牌照應隨車配置符合規定反光服裝（背心）
- 發布颱風不對稱暴風半徑資訊
- 擴大「溪流天氣預報及山區暴雨之溪水暴漲警示」試辦作業
衛福部7大新制上路 健保部分負擔調整民眾最有感
衛福部7月醫藥新制，以健保門診藥品與急診部分負擔調整方案影響近850萬人最多，一年可以增收32.73億元。在新制方案下，患者前往醫學中心等級醫院掛急診，部分負擔將自付750元，而領藥最高將自付300元部分負擔。但健保署強調，這次調整持續保障弱勢族群，原免除部分負擔對象不受影響，也鼓勵病情穩定的慢性病人至基層診所就診，也讓大型醫院回歸照顧急、重、難、罕的角色。
衛福部7大新制如下：
- 健保門診藥品與急診部分負擔調整方案
- 清冠一號不再公費補助
- 腸病毒71型自費國產疫苗，最快7月開打。
- 防疫補償延長申請期限，可申請至2025年6月底。
- 未滿18歲的聽損患者，放寬人工電子耳給付由原本的單側擴大至雙側
- 全額給付得用於患有支氣管肺發育不全且困難拔管的1歲以下嬰兒「橫膈膜電位導管」，早產兒及新生兒使用的「邁柯唯」橫膈膜電位導管。
- 人工生殖補助申請期限有條件放寬補助申請期限，補助費用申請期限修正放寬為核准診療期間起6個月內，也就是申請日起1年又6個月。
環保署3新規上路網購包裝及限塑加嚴
環保署7月新制，民眾最常接觸網購包裝將有變革，大型業者需要使用一定比例回收紙及再生塑膠，並且減少裝箱重量及提升循環相使用率。另外在食品包材上，1日起食品包裝禁止製造販售含聚氯乙烯（PVC）的包材。日常喝的手搖飲，桃園高雄兩市從1日起，連鎖飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，未依規定者可處以1,200元以上6,000元以下罰鍰。
環保署3新制如下：
- 網際網路購物包裝減量：大型業者並須符合回收紙混合率90％以上及塑膠再生料摻配比例25％以上。
- 禁止製造輸入販賣含聚氯乙烯食品包裝：限制含聚氯乙烯平板包材等9大類商品之製造、輸入及販賣。
- 桃園及高雄市1日起連鎖飲料店禁止使用一次性塑膠杯。
經濟部7月新措施強化個資保護
經濟部7月起新措施上路，強化零售業個資保護，若違反相關規定，可處裁處2萬元至200萬元罰鍰，情節重大者，可處15萬元至1,500萬元罰鍰。
經濟部2新制如下：
- 零售業因應個資法修法上路：要求資本額1,000萬以上、且有召募會員的綜合商品零售業，包括百貨公司、連鎖超市與超商等，必須依規定進行個資檔案管理，最快7月底實施。
- 省水標章規範修正新制上路：經濟部修正洗衣機及沖水小便器系列產品樣態，增訂用水設備產品具電子控制式裝置測試標準、蓮蓬頭分級標準、試驗方法及家用洗碗機項目。
財政部促參調解加快流程
- 促參爭議調解三法生效
- 五縣市調整新建房屋標準單價
台北、新北新建房屋構造標準單價漲10％；台中調漲15％；高雄、苗栗已召開不動產評價會 。
勞動部7大新制上路 搶救缺工大作戰祭出多項就業獎勵
為了解決國內勞動力缺口、配合社會新鮮人求職旺季，勞動部下半年新制主要以青年就業為主力，包括「產業新尖兵計畫」助參加5+2產業創新計畫培訓費用最高10萬元，預計4,000人受惠、「青年職前訓練學習獎勵金」鼓勵本國待業青年投入重點創新產業相關領域，訓期每月核發獎勵金8,000元，最長12個月，最高9.6萬元，預計每年8,000人受惠、「青年就業旗艦計畫」鼓勵企業以「先僱後訓」辦理青年做中學訓練，補助企業訓練費5.4萬元，預計受惠人數每年8,000人。
勞動部7大新制如下：
- 修正發布「產業新尖兵計畫」
- 修正發布「青年職前訓練學習獎勵金」
- 修正發布「青年就業旗艦計畫」
- 修正放寬「僱用安定措施」之啟動指標、實施期間、適用對象資格及給付標準
- 公布婦女再就業計畫
- 青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫
- 私立就業服務機構許可及管理辦法之申請案件推動數位化申請及審查