7月新制攸關荷包！30項懶人包一次看

內政部5大新制上路買賣、租屋都受影響

內政部7月五大新制上路，其中最受矚目的就是平均地權條例2.0，重點包括限制預售屋換約轉售、管制私法人買受住宅、建立檢舉獎金制度、預售屋解約申報登錄、地價評議委員會專業化等。

至於「300億元中央擴大租金補貼專案」和「社會住宅包租代管4.0」都自7月3日起受理申請，前者今年不同處在降低年齡至18歲，且採隨到隨辦；後者則是開放年長者可跨區換屋，同時把社宅補貼回歸300億元租金補貼 。

內政部5大新制如下：

平均地權條例2.0上路，五措施打擊投機

300億中央擴大租金補貼專案計畫開始受理

社會住宅包租代管4.0自7月3日啟動

建築能效評估及標示制度分年分階實施

警勤加給7月1日起調高15％

300億租金補貼、《平均地權條例》將上路。圖／本報資料照片

交通部6大新制上路 北中南通勤月票上路每年千萬人次受惠

交通部7月起有六大新制上路，其中最受矚目的便是行政院通勤月票，由北中南三大生活圈打頭陣，可搭乘七種運具，包含鐵路、捷運、輕軌、公路客運、市區公車、渡輪、公共自行車，預計每年1,100萬人次受惠；觀光局同時規劃觀光路廊「在地有腳」接駁服務，整合小客車租賃業與旅宿業，提供旅客運輸場站、住宿地點間免付費接駁服務。而為鼓勵領有社福卡國人樂活、樂遊及樂行，各縣市政府發行社福卡點數可搭乘台鐵列車，首階段共計十縣市適用。另為降低二次事故，新車沒標配反光背心將無法領牌。

交通部6大新制如下：

行政院通勤月票（北中南生活圈）上路

各縣市政府發行社福卡點數可搭乘台鐵列車

觀光路廊「在地有腳」提供免費接駁服務

汽車申請牌照應隨車配置符合規定反光服裝（背心）

發布颱風不對稱暴風半徑資訊

擴大「溪流天氣預報及山區暴雨之溪水暴漲警示」試辦作業

交通部全國推動公共運輸月票措施。圖／本報資料照片

衛福部7大新制上路 健保部分負擔調整民眾最有感

衛福部7月醫藥新制，以健保門診藥品與急診部分負擔調整方案影響近850萬人最多，一年可以增收32.73億元。在新制方案下，患者前往醫學中心等級醫院掛急診，部分負擔將自付750元，而領藥最高將自付300元部分負擔。但健保署強調，這次調整持續保障弱勢族群，原免除部分負擔對象不受影響，也鼓勵病情穩定的慢性病人至基層診所就診，也讓大型醫院回歸照顧急、重、難、罕的角色。

衛福部7大新制如下：

健保門診藥品與急診部分負擔調整方案

清冠一號不再公費補助

腸病毒71型自費國產疫苗，最快7月開打。

防疫補償延長申請期限，可申請至2025年6月底。

未滿18歲的聽損患者，放寬人工電子耳給付由原本的單側擴大至雙側

全額給付得用於患有支氣管肺發育不全且困難拔管的1歲以下嬰兒「橫膈膜電位導管」，早產兒及新生兒使用的「邁柯唯」橫膈膜電位導管。

人工生殖補助申請期限有條件放寬補助申請期限，補助費用申請期限修正放寬為核准診療期間起6個月內，也就是申請日起1年又6個月。

健保部分負擔調漲，屆時到醫院中心掛急診最高將自付750元。圖／本報資料照片

環保署3新規上路網購包裝及限塑加嚴

環保署7月新制，民眾最常接觸網購包裝將有變革，大型業者需要使用一定比例回收紙及再生塑膠，並且減少裝箱重量及提升循環相使用率。另外在食品包材上，1日起食品包裝禁止製造販售含聚氯乙烯（PVC）的包材。日常喝的手搖飲，桃園高雄兩市從1日起，連鎖飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，未依規定者可處以1,200元以上6,000元以下罰鍰。

環保署3新制如下：

網際網路購物包裝減量：大型業者並須符合回收紙混合率90％以上及塑膠再生料摻配比例25％以上。

禁止製造輸入販賣含聚氯乙烯食品包裝：限制含聚氯乙烯平板包材等9大類商品之製造、輸入及販賣。

桃園及高雄市1日起連鎖飲料店禁止使用一次性塑膠杯。

網購包裝減量新規7月上路，規範包裝材料不得使用含PVC材質。圖／本報資料照片

經濟部7月新措施強化個資保護

經濟部7月起新措施上路，強化零售業個資保護，若違反相關規定，可處裁處2萬元至200萬元罰鍰，情節重大者，可處15萬元至1,500萬元罰鍰。

經濟部2新制如下：

零售業因應個資法修法上路：要求資本額1,000萬以上、且有召募會員的綜合商品零售業，包括百貨公司、連鎖超市與超商等，必須依規定進行個資檔案管理，最快7月底實施。

省水標章規範修正新制上路：經濟部修正洗衣機及沖水小便器系列產品樣態，增訂用水設備產品具電子控制式裝置測試標準、蓮蓬頭分級標準、試驗方法及家用洗碗機項目。

財政部促參調解加快流程

促參爭議調解三法生效

五縣市調整新建房屋標準單價

台北、新北新建房屋構造標準單價漲10％；台中調漲15％；高雄、苗栗已召開不動產評價會 。

勞動部7大新制上路 搶救缺工大作戰祭出多項就業獎勵

為了解決國內勞動力缺口、配合社會新鮮人求職旺季，勞動部下半年新制主要以青年就業為主力，包括「產業新尖兵計畫」助參加5+2產業創新計畫培訓費用最高10萬元，預計4,000人受惠、「青年職前訓練學習獎勵金」鼓勵本國待業青年投入重點創新產業相關領域，訓期每月核發獎勵金8,000元，最長12個月，最高9.6萬元，預計每年8,000人受惠、「青年就業旗艦計畫」鼓勵企業以「先僱後訓」辦理青年做中學訓練，補助企業訓練費5.4萬元，預計受惠人數每年8,000人。

勞動部7大新制如下：