美眾院軍委會主席率團訪台 蔡英文明接見

美司副司長馬博元代表外交部赴機場接機，歡迎美眾院軍委會主席羅傑斯率團訪台。圖／外交部提供

美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）6月27日至29日率跨黨派議員訪問台灣，訪團搭乘美國行政專機抵達，來台共9位議員，是近年規模最大的美國國會議員訪問團。總統蔡英文預計28日下午3時30分接見訪團一行，外交部表示，羅傑斯此行率團訪台，可強化台美友好夥伴關係，深化雙方在全球各領域緊密合作。

外交部表示，這次由羅傑斯率領的跨黨派議員，訪團成員包含軍委會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith, D-WA）、軍委會海權小組民主黨首席議員柯特尼（Joe Courtney, D-CT）、軍委會戰備小組民主黨首席議員加拉曼帝（John Garamendi, D-CA）、聯邦眾議員德田（Jill Tokuda, D-HI）、聯邦眾議員饒澤（David Rouzer, R-NC）、聯邦眾議員帕爾馬（Gary Palmer, R-AL）、聯邦眾議員莫伊蘭（James Moylan, R-GU）、聯邦眾議員米爾斯（Cory Mills, R-FL）等。

外交部指出，這次是近年規模最大美國國會議員訪問團。在台期間將晉見蔡英文總統，並接受外長吳釗燮款宴，就台美關係及區域情勢等議題交換意見。外交部對羅傑斯主席一行來訪表達誠摯歡迎。

外交部表示，此次為聯邦眾院軍事委員會近年首度由主席及首席議員聯袂組團來訪，成員涵蓋該委員會及下屬重要小組的兩黨領袖議員，陣容堅強。

外交部進一步指出，團長羅傑斯立場向來友台，與史密斯首席議員都是眾院「國會台灣連線」成員，舉凡近年支持強化台美安全關係的各項倡議，都可以看到兩位議員及其他團員力挺的身影。值此全球及區域安全情勢受到威權擴張威脅、中國持續企圖片面改變現狀之際，美國國會兩院軍事、外交、撥款等委員會領導階層陸續籌組重量級訪團來台，充分彰顯對台灣跨黨派的堅定支持，及對印太區域和平穩定繁榮的高度重視與承諾。

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