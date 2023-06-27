第2波缺工補貼出爐 2重要提醒:缺一領不到

勞動部第2波缺工補貼細節出爐，繼首波旅宿業後，本次鎖定餐飲業，針對內外場、廚務等3類對象祭出補助，提醒雖同樣為期1年，月領6000~1萬元不等，但提醒與旅宿業不同的是，除未對特定偏遠地區加碼，起薪則要求至少32K起跳，並且不能溯及既往，由於昨（26）日起才適用，目前已在餐飲業任職者將無法領取。

勞動部編列10億元預算，推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，預計補貼2萬人，昨日公布第2波專案媒合對象，針對內場服務人員、外場服務人員及廚務人員等3類人力，職務內容包含食品烹調助手（幫廚）、餐飲服務人員、餐食服務櫃台工作人員等。

只要雇主開出月薪32K以上，勞動部就補貼6千元，等於月薪秒變38K，而若符合中高齡、二度就業婦女等特殊失業勞工，則補貼1萬元，月薪更直衝42K，且打工族也可領，部分工時者每月給予5000元就業獎勵，盼能紓緩基層人力缺工問題。

勞動部發展署表示，6/13與經濟部會商時，經濟部綜合參考政府統計及業者訪談資料後，提出專案職缺合理月薪為32K。

但要注意的是，餐飲缺工補貼主要鼓勵在地就職，因此不像旅宿業，另針對特定偏遠地區給予每月3000元的加碼金，且相較旅宿業回溯至5/1起適用，餐飲業則不行，6/26起申請聘僱者才符資格，換言之，已在餐飲業任職者無法領取。

方案流程部分，經濟部彙收專案職缺後、交由發展署辦理專案媒合，民眾可上台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區（https://gov.tw/WLJ）查詢方案及獎勵細節，以及相關職缺訊息，並可即時報名。

而在雇主端部分，經濟部持續推動協助餐飲業優質成長計畫，協助導入智能點餐、送餐桌邊服務、智能語音或雲端訂位系統等智慧科技應用，有缺工問題的業者，除可向指定的公協會提出職缺需求，也可以上台灣就業通－找人才網站（https://hr.taiwanjobs.gov.tw/）查詢，或至各地區公立就業服務機構登錄求才職缺。

（旺得富理財網 李宗莉）

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