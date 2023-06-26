別讓權益睡著了！7月上路獎勵補助一次看

7月上路各類補助一次看 政府撒錢 仔細研究怎麼領

7月1日起各部會將有多項新制上路，包括打炒房措施《平均地權條例》、嘉惠租屋族的租金補貼新制，「充電再出發」最高補助17,600元、「僱用安定措施」每月最多可領9,700元，減輕通勤族負擔的北中南三大生活圈月票等。

1、《平均地權條例》：7／1上路，包括預售屋或新成屋限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋、解約申報登錄等。

2、300億擴大租金補貼：7月3日上午9點開始，至明年12月31日下午5點截止，此次擴大方案採隨到隨辦，年齡下修到18歲就可申請，且租客可直接申請不需房東同意，申請流程更加便民。

3、社會住宅包租代管4.0：7月3日起由國家住都中心及地方政府陸續開辦，開發期2年、後續管理3年，提供房東修繕費、保險費、公證費補助，房客可申請租金補貼，雙方都有包租代管業者免費專業服務，房東、房客都可受惠。

4、充電再出發：7／1起將維持疫情前的原計畫補助，提供事業單位訓練費用補助最高190萬元；勞工可免費參加訓練課程並依實際參訓時數，比照每小時基本工資（現為176元）發給訓練津貼補助，每月最高100小時，因此最高可領17,600元。

5、僱用安定措施：疫情期間實施的「安心就業計畫」將在6月30日失效，為持續提供無薪假勞工協助，大幅放寬「僱用安定措施」實施門檻，薪資補貼為平均月投保薪資與實施減班休息後實際協議薪資差額的一半，以目前就保投保上限45,800元、減班休息後月薪不得低於基本工資26,400元試算，每月最多可領9,700元。

6、青年就業旗艦計畫：持續結合產業資源推動工作崗位訓練，鼓勵企業提供青年提升專業技能的機會，以「先僱後訓」方式辦理做中學訓練，補助企業工作崗位訓練費，由最高4.5萬元調增至5.4萬元，每年約8,000人受惠。

7、婦女再就業計畫：自主訓練獎勵，最高3萬元，預計每年500人受惠。再就業獎勵，穩定就業3個月一次給予3萬元，部分工時1.5萬元，預計每年1萬人受惠。工時調整獎勵，雇主提供工時彈性或釋出部分工時工作，每一職缺每月3,000元，預計每年1,000人受惠。

8、北中南生活圈通勤月票：行政院編列3年經費200億元推動全國公共運輸通勤月票措施，減輕通勤族群交通負擔，北中南三大生活圈月票即將於7月1日上路，包括基北北桃1,200元、中彰投苗-台中市民卡699元、中彰投苗-非台中市民卡999元、台中市境內-台中市民卡299元、台中市境內-非台中市民卡599元，南高屏999元、台南市、高雄市及屏東縣境內399元。

（旺得富理財網 王順泉）

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