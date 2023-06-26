租金補助下周起跑 這縣市再加碼補貼育兒

2023年租屋補助將於7月3日上午9時開始，開放隨到隨辦，截止時間為明年（2024年）12月31日下午5時止，將提供每戶每月最高2,000元至8,000元租金補貼，根據租賃房屋所在地以及身分（共分3級），補助金額不同。

行政院副院長鄭文燦表示，去年補助27.8萬戶，今年目標增加到50萬戶，若300億預算不夠，政院將持續支持，「每年都會有」，讓租屋補貼常態化。

今年「租金補貼2.0」包括5項便民新制：1、隨到隨辦。2、舊戶直接延續補貼，不用重新申請。3、不需要提供房東身分證字號。4、沒有房屋範圍資料的人，可以用切結的方式處理。5、18歲以上（學生族群）皆可申請。

5種情況可獲得加碼補貼

租屋補貼方案對象分為3級：

第一級：家庭成員2人以上，成員中具有低收入戶身分者。或是家庭成員3人以上，且成員中具有中低收入戶身分者。

第二級：不屬於第一級及第三級條件者。

第三級：家庭成員1人，未滿40歲，未具有經濟或社會弱勢身分者。

以台北市為例，第一級8,000元、第二級5,000元、第三級3,000元；租金較低的縣市如台東縣、雲林縣、連江縣等，則為3600元、3,200元、2,000元。

此外，5種情況可獲得加碼補貼，包括初入社會青年（成年未滿35歲單身）補貼1.2倍；新婚家庭（結婚2年內）1.3倍；育有未成年子女（含胎兒）家庭1名未成年幼兒補貼1.4倍、2名1.6倍、3名以上1.8倍；經濟弱勢（包含低收入戶、中低收入戶）補貼1.4倍；社會弱勢為1.2倍。

高雄市政府針對育兒家庭，再額外加碼補貼，已獲租金補貼核定戶，育有12歲以下兒童之租屋家庭，加碼再給予一次性租金補貼，1名12歲以下子女給予4,000元租金補貼，2名給予8,000元，3名以上給予12,000元。

例如租屋於苓雅區有2個12歲以下小孩的家庭，可獲得的月補貼額為3,600*1.6=5760元，一年可獲得69,120元；市府再加碼8,000元，總計為77,120元，對居住市中心區又有育兒需求的租屋家庭，不無小補。

（時報記者 任珮云）

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