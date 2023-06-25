健全房市政策待攻 青年購屋積金伺機上菜

據了解，健全房市政策還有一波波，包括青年購屋第一桶金與使用權住宅，都是提供多元居住協助政策的一環，將排列優先順序伺機推出。但房市政策涉及總體預算規劃，行政部門正盤點資源配置決定政策步調。據悉，民進黨智庫及黨中央政策小組，7月起將陸續端出總統候選人選舉政見規劃，房市政策如何吸引年輕人青睞，備受矚目。

行政院最近健全房市政策一波波出爐，除了支持購屋補貼利息，還有補貼租金，社宅政策，及打擊投機與租稅政策工具。據高層透露，「健全房市政策還非常多」，但菜色太多，預算是否會超支，都需要審慎評估，決定政策優先順序的排序。

至於「青年購屋積金支持機制」及使用權住宅，據悉，府院都不定期在開會研議中，針對配套集思廣益，並未中斷政策規劃，有些涉及預算投入，有些則涉及修法。

其中「青年購屋積金」 幫年輕人買房存取第一桶金，政府規劃購屋儲蓄專戶利息加碼。據悉，會設計每個月儲蓄上限額度（以萬元計），政府則挹注加碼利息補助，最長存取年限初步規劃10年，至於最短年限是否限制、何時可動支買房，尚未定案仍在研議中，但為鼓勵年輕人成家生子，補助購屋儲蓄利息加碼傾向比單身高。此一政策比較單純，不需修法，但需金融機構搭配合作。

此外，有土斯有財的概念未來也會逐步打破，政府擬規劃年輕人住得起、付得起的使用權平價住宅選項，據了解，未來民眾一次繳足10～20年權利金即可入住使用權宅，消費者可當成自有住宅，有權自行修繕，但涉及如何合理訂價，融資貸款機制設計，中途解約如何處理等配套，同時將設計租稅（房屋稅、地價稅，印花稅等）鼓勵機制，引導民間建商提供住宅供給量共同推動，未來期限屆期不排除可再展延。

住宅是多元方案減輕民眾負擔，房價正在軟著陸，往合理方向修正，但青年人買房卻是2024選總大選難以迴避議題之一。知情官員說，賴清德總統候選人競選辦公室也和行政部門密切往來諮商，府院也密集研商，備妥各種健全房市方案，先前也曾向副總統賴清德彙報，未來相關政策不排除作為賴清德提出選舉政見的後盾。

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