台中交通月票開賣 10天破萬人購買

公共運輸定期票7月1日將上路，交通局長葉昭甫表示，台中境內及中彰投苗公共運輸定期票開賣後10天已突破萬人購買並持續增加中，以境內方案為最大宗，其中更有9成5為市民。

交通局分析，多數民眾持悠遊卡預購，其次為一卡通及愛金卡，購買方案以台中市境內方案為大宗，其中9成5為市民，顯示199早鳥月票政策獲市民青睞。

交通局長葉昭甫指出，台中市29處區公所及18個捷運站自6月15日起開始販售早鳥月票，民眾購票情況踴躍，累計至昨日已經1萬多人購買，通勤族與學生族群使用大眾運輸工具代步，購買月票等於每天交通費只要銅板價，也有民眾須定期到北部洽公或探親，轉乘過程中，搭捷運全程車資最高50元，預購定期票值回票價，算一算「搭捷運來回兩趟就夠本了」。

葉昭甫說明，早鳥優惠月票各販售站點以下班與放學後為申購高峰時段，台中市境內與中彰投苗公共運輸定期票，實質優惠民眾很有感，從開賣後，每日賣出1、2000張定期票並持續增加中。

在豐原工作的張姓上班族說，他從捷運市政府站搭車到松竹站，換搭台鐵至豐原火車站，再騎公共自行車抵達豐原廟東附近的工作地點，轉換三種交通工具無縫接無軌，與原本支出的交通費用比較相差數倍，超划算。

鄰近捷運九德站的明道中學，校方為鼓勵學生使用定期票，特別公告已登記搭乘學生交通車欲改搭乘大眾交通工具者，6月30日前辦理取消搭乘學生交通車，可獲全額退費，目前搭乘捷運上下學的學生有1000多人。

交通局表示，29處區公所在一般上班時間(上午8時至12時，下午1時至5時)皆有提供綁定市民限定及販售定期票服務，為擴大定期票服務範圍，台中捷運也將原先市民限定綁卡點由5個站點增加為18個站，且服務時間自上午6時30分至晚上10時20分，周六、日不打烊，也有提供綁定及定期票販售服務。

（中時 張亦惠）

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