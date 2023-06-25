勞保年金6月底加錢 66萬人每月多1,100元

勞保年金設有隨物價調整機制，消費者物價指數（CPI）累計成長率達法定調整標準5％，就會調整勞保年金給付，且勞保遺屬年金、失能年金也一併調高。

去（2022）年消費者物價指數（CPI）年增率為2.95％，改寫14年來新高紀錄，預估2011年、2012年、2016年、2017年、2018年等5個年度勞保老年年金請領者，初估將有66萬名勞工受惠，其他年度請領者因CPI累計成長率未達5％，不予調整。

今（2023）年5月起有望調升老年年金，調幅最高逾7.4％，將創下有史以來新高調幅；勞保局指出，平均每人每月可多領1,100元，實際狀況將依不同年度調幅與投保金額有所不同。

正在領取勞保年金給付（含老年年金、失能年金及遺屬年金）的勞工，依法將自2023年5月起調高年金金額，請領勞保老年年金的退休勞工可於6月29日刷存摺，將有兩筆金額入帳，其中一筆為原領取金額，另一筆為加發金額，自7月起合併顯示，退休金入帳金額就會恢復一筆加總後金額。

據勞保局統計，累計至去年止，2019年的CPI累計成長率已達4.73％、2020年的CPI累計成長率也達4.98％，這兩年度的勞保年金請領者，「明年有很大機會有望調升」。

（旺得富理財網 黃順德）

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