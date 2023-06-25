台電再求增資千億 10月電價也要漲

燃料成本雖跌還是貴，台電今年預計再虧1,500億以上，公司確定祭出兩招求生存，首先是求增資，已向政府爭取再補千億資本額，然後投資台積電股利賺飽的國發基金發善心，願分享200億補虧，總計1,200億續命。但如此還是不夠，台電第二招是10月提報再漲電價，如增資過關，則漲幅可比前兩次小。

台電今年前5個月稅前虧損超過1,500億，如果加上去年2,675億失血，合計累虧4,000多億，所幸政府疫後條例撥補500億，讓累虧下修到3,000多億。可是如果加上今年損失，還是要破5,000億，非常可怕。

估算台電淨值已下跌到2,500億，假設10月不漲電價，到明年正式「資不抵債」，將宣告破產。為此台電尋求兩招活命，首先是請求政府再增資。去年補破洞的增資1,500億，3月底已入帳，讓台電資本額擴充到4,799億，這次再請命增資1,000億。

可是原本規畫今年要發500億特別股，無奈公營事業不買帳，發不出去。台電表示，所幸擁有台積電6％多股權的國發基金，乘著台積電每季配發大筆股利賺錢，偕同國安基金願意掏出200億給公司，可以稍微彌特別股未發成的損失，但仍待上面拍板。

但增資與補貼合計1,200億即使到位，今年還是有3、500億缺口。因此10月份，台電表示，一定還要提報調漲電價，只是所需漲福可以小一點，不會如前兩次漲8.4％、11％那麼多。

對於台電擬發特別股，現行股東台銀、一銀、 彰銀、華銀等公股不願買帳，金融圈人士表示，主要是認為投資台電資本適足率不足、風險偏高。畢竟銀行要的是「穩健投資」，台電卻出現虧損要增資。

對於台電還要調漲電價，大老闆經濟部持保留態度，表示4月調漲時就已經算了台電全年收支，雖然可能拿不到特別股，但虧損確實減少，10月想說服委員調漲，機率可能不大。

（中國時報 王玉樹 、 吳靜君）

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