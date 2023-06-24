台中工地鷹架倒塌意外 市府勒令停工開罰

台中市24日下午發生工地鷹架倒塌意外！南區建國南路與德吉街口的1處建築工地鷹架倒塌，大量鐵管、鐵架應聲落地，沿路停車格內停放賓士等6部汽車慘遭壓頂。工地主任表示，因風勢強勁吹倒鷹架，所幸，現場無人員傷亡。台中市都發局回應表示，將勒令工地停工、並裁罰。

都發局表示，經查已違反《建築法》規定，將勒令工地停工，並裁處1萬8000元至9萬元罰鍰，後續工地提報復工、施工計畫時，需一併檢附安全防護計畫，報都發局同意，才可復工。

台中市第三警分局勤工所下午3時56分接獲報案，南區建國南路與德吉街口的建物工地鷹架倒塌，勤工所員警到場查處。

據了解，該工地為知名建商惠宇建設所推出近完工建案，進行約2、3樓層鷹架拆除工程。現場工地主任表示，24日並未施工，因風勢強勁吹倒鷹架，所幸，現場無人員傷亡。

警方調查，倒塌鷹架的大批鐵管及鐵架應聲落地，沿路停車格內所停放的6部汽車慘遭壓頂，其中，不乏賓士進口車，所幸，僅有車損。現場由勤工所員警實施交通管制，通知鑑識小組現場瞭解，並通報市府勞動檢查處處置。

都發局表示，此建案為地上15層、地下3層建築，起造人為惠昇建設公司、由薰漢營造公司承造，目前結構體已完成，正進行鷹架拆除作業，約2層樓的部分鷹架倒塌後續，工地相關單位將與車主協商賠償事宜。工地現場現由都發局派員維持交通與清理，清理完畢後將恢復通車，

勞檢處表示，勞檢處將派員實施檢查，如查有違反職業安全衛生法，將處3萬以上、30萬元以下罰鍰，並視違法情節移送司法機關參辦；勞檢處也啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」（FAP）機制，協助妥善處理相關事宜，將此案列為防災宣導案例。

（中時 陳淑芬）

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