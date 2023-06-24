勞保年金改革傷筋挫骨 學者曝1招多拿50％

即使勞保撥補金額逐年提高，但「領多繳少」趨勢不變，勞保缺口遲早突破3000億元，一旦每年國家預算中有9~10%，甚至15%用於撥補，不僅排擠教育與基礎建設，也會啃蝕國家競爭力，如同經濟學理論的「死亡螺旋」。學者除提醒年改遲早來臨，試算也發現，延後3年領不僅每月年金多1.1萬元、約當5成，且最高薪資的領取時間愈長，未來被砍到的機率也愈小。

淡大教授郝充仁在節目《錢線百分百》分析，由於台灣勞保未像國外政府，成立儲備基金的專款挹注，在欠缺專款運用下，只能靠每年不停撥補，若不立法修改，未來僅剩減少給付金額的1條路可走。

除了勞保受影響，社會保險之一的國保也會遭殃，雖兩者給付水準不同，勞保投保薪資1.55%(最高60個月) 、國保1.3%(最低投保薪資)，但可預期的是，兩者給付率都將往下降，他也預測，未來年改時一定會討論到，只是僅針對初發人口推動，還是會對溯及既往，對已經在領取的200~300萬人動刀，還沒定論。

由於目前勞保年金計算是以最高薪資的60個月計算，若勞保年改比照10年前的軍公教改革辦理，一口氣由60個月延長到100個月，甚或是150個月，即使在一樣的基礎下，早退者被砍掉的更多，延退者則因最高薪水的時間比較長，影響程度反而會最小。

如果是即將要退休的準退休族，到底選擇提早領，先把錢拿到手，還是延後每年少領4%，怎麼賭比較好。郝充仁以49年次、今年63歲屆退的陳先生為例試算，若投保薪資最高4.58萬元，年資36.5年X1.55%給付率，月領額約2.5萬元。

若早3年、60歲退休，年資變33年，但提前領1年少4%，合計少掉12%，每個月少領5千元至2萬元左右，幾乎少掉20%的錢。

如果身體還不錯，陳先生想多工作一段時間，延後3年到66歲請領，年資變39年之餘，晚3年又多12%，月領金額變成3.1萬元，兩者相差5成。

除了月領年金增加，郝充仁表示，延退3年也代表擁有高投保薪資的時間較多，多3年等於多出36個月，若不幸遇到年金改革，將比早退者影響小。

按照統計數據來看，勞保財政的洞只會愈來愈大，主持人劉祝華則提醒，要小心未來勞保不是繳得更多，就是根本領不到，政府最後若真的狗急跳牆，在口袋沒這麼多錢的情況下，年改仍可能以一刀砍的方式來處理，畢竟勞保破產問題不解決，實在很難不殃及到下一代。

（旺得富理財網 李宗莉）