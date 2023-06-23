國民年金保費不繳沒關係?小心最高罰1萬5

國民年金不繳下場曝光「最高罰1萬5」有4條件免責

「才剛離職，就收到國民年金帳單！」國民年金一度被戲稱失業懲罰金、失業稅，「國民年金保險」就是俗稱的「國保」，主要是保障沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，未來退休時也能有一定的經濟生活，考量被保險人以無收入者為主，欠繳保費只加計利息，不會強制執行，且逾期未繳的保險費，超過10年就不用繳。

國民年金的好處是被保險人只要按時繳納保險費，在生育、遭遇重度以上身心障礙或死亡事故，以及年滿65歲時，就可以依規定請領相關年金給付或一次性給付，以保障本人或其遺屬的基本經濟生活。

據統計，國保準時繳交保費比率逐年下降，2021年準時繳交比率僅41.3％，補繳率也很低；民眾若不繳保費，保險年資將不予計入，若都沒有繳費，等於沒有有效保險年資，未來也不能請領任何年金給付。

注意的是，勞保局曾在2020年9月隨機挑選200名國保欠費者，並針對欠費者本人發出催繳通知，若30天內仍沒有繳清保費，就會再對其配偶開出催繳單。在催繳單開出之後，30天內也沒繳完保費，就會被開罰；不過，也有四項除外條件，若其配偶符合年收入低於50萬元、外籍配偶、持有身障手冊，或中低收入戶者，只要檢附相關證明文件，提出申請就可免除連帶繳納義務及裁罰。

初次欠費者會被開罰3,000元，之後再欠費12個月，罰鍰金額再增加3,000元，最高可至15,000元。但須留意的是，如果被保險人年所得達50萬以上，或個人土地及房屋價值合計達500萬元以上，就應自行繳納國保保費，配偶也不需要負擔他欠繳的國保費用。

（旺得富理財網 黃順德）

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