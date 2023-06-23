房屋稅喊漲 5縣市調幅10％～15％

5縣市出手 房屋稅喊漲600～1800元

營建成本大漲，縣市政府重新檢討房屋標準單價，台北市、新北市、台中市、高雄市與苗栗縣皆公告調整稅基，調幅大約在10％到15％，將在今年7月起實施，明年5月繳交房屋稅時將會很有感。以台北市為例，7月之後新建房屋、面積30坪、地段率沒有被調整、自住的情況之下，每戶稅額增加約1800元。

房屋稅的計算方式，為房屋課稅現值（稅基）乘以稅率，房屋課稅現值組成因素包含房屋標準單價、面積、地段率以及房屋的折舊率。

房屋標準單價地方政府每3年評定一次，今年需要重新評定的縣市包含台北市、新北市、台中市、高雄市及苗栗縣共5個縣市，地段率則是每年各縣市政府審視都市與商業變化與房屋供需情形予以調整。

今年需重新審視房屋標準單價的5縣市房屋標準單價調高幅度約10％到15％，適用於今年7月以後新建的房子。以台北市房屋稅來說，原先房屋標準單價平均每坪約5萬元，調升1成後達5.5萬元，以7月以後取得的新房子、面積有30坪，地段率未調整，以自住房屋稅率1.2％試算，房屋稅將增加1800元，影響戶數大約5000多戶。台中市則評估，房屋標準單價調升，受影響房屋大約1.8萬戶，既有的房屋則不受影響。

配合都市發展，許多政府也調整地段率，台北市在參考美國、加拿大的作法後，今年調整了230條路段地段率，其中226條調升、4條調降，平均增加約10％，受影響戶數約20.7萬戶，每戶的房屋稅平均約增加600元。而新北市地段率調整情形與台北市相當。

台中市七期重劃區都市與商業發展飛速，台中市府調整了西屯區台灣大道三段等19條路段地段率，該路段的房子不論新舊房屋都會受到影響，戶數大約5860戶，房屋稅每坪增加13元到192元不等。

過去部分地方政府調整房屋標準單價、如實反映行情。財政部表示，預計7月彙整各地方政府調整房屋稅基情形，近年來各縣市政府都陸續調整房屋標準單價，不過相較於市價仍有段差距，因此持續督促各地方政府合理評定房屋標準價格，以合理化房屋稅負。

（中國時報 吳靜君）

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