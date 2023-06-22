工商界疾呼 開放服務業移工

儘管勞動部鬆綁移工政策，然而對服務業則始終「堅定」不開放的立場，對此，商總、工商協進會將分別向政院提出強烈建議，要求不能只有製造業有移工，也應釋放移工名額給服務業，至少可以先從國際觀光旅館業試辦引進移工。

商總預計7月中舉行「商總與行政院長有約」時，將當面向閣揆陳建仁要求不只製造業，也應檢討服務業人力不足困境，並開放服務業引進移工。商總理事長許舒博直言，「不是只有製造業缺工，服務業也很缺。」特別是疫後不論是製造業、還是服務業，是全面性、一致性的陷入「缺工、缺人才」的困境，政府鬆綁移工政策，不能獨漏服務業。

工商協進會3月在「工商早餐會」上，也曾當面向陳建仁為開放服務業引進移工請命，當時勞動部只願承諾為服務業進行「媒合」國內勞工，堅持不願釋放移工名額給服務業。工商協進會認為，勞動部可以「首度」開放一般營造業民間工程業者有條件引進移工，連農業也能聘僱移工，獨獨同樣嚴重缺工的服務業不能引進移工。因此，工商協進會決定將再次向政院提出建議，若全面開放有困難，至少可以先從國際觀光旅館業「試辦」。

彙整商總、工商協進會在鬆綁服務業移工政策，主要建議有三：一、「開放引進移工」。政府正視旅宿業等服務業缺工事實，盤點、檢討服務業人力不足的情況並鬆綁相關法規，開放有需求的服務業引進移工，至少可以先從觀光旅館業試辦，引進從事基層房務、清潔工作的移工。

二、「留住僑外生」。我國每年畢業之僑外生（含港澳生）人數超過25,000人，若能善用僑外生人力資源，優先延攬留台就業，有助緩解旅宿業人力短缺問題，建議放寬《外國人從事就業服務法》相關規定，簡化僑外生畢業後留台工作申請流程，許可人數數額由每年4,500人增加至6,000人，並將合格點數自70點調降為60點。

三、「放寬工時」。建議修正《就業服務法》及《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》相關規定，使取得勞動部核發工作許可的僑外生，工作時間除寒暑假之外，每周最長時數由20小時延長為32小時，以滿足服務業的人力需求。