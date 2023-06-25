5月景氣燈號 連七藍機會大

國發會將在29日（週四）公布最新景氣報告，受全球需求下滑，我國出口及設備進口兩位數衰退影響，5月景氣燈號連七藍的機會大，此外，領先指標是否連續七個月回升，回升力道是否變強，也是觀察重點。

國發會綜合每月海關出口、工業生產、股價指數等九項指標為景氣綜合判斷分數，依分數高低對映燈號以呈現景氣變化，自去年11月亮出藍燈以來，迄今年4月已連續亮出六顆藍燈。

國發會官員表示，5月的情況如何，由於有些數據尚未發布，因此還無法確定，但以目前趨緩的景氣看來，上半年持續亮出藍燈的機會仍大。

依據已公布的數據，以台幣計價的海關出口衰退10.7％，機械設備進口更衰退21.6％，兩者衰退幅度仍大，由於本月工作天數比去年同月多一天，季調之後應該會更差一點，兩者仍停在最低分，雖未減分，但也不會加分。至於5月平均股價指數雖回升，但仍比去年同月跌1.5％，因此這項指標的分數也不會加分。

九項指標中的工業生產、非農就業、批發零售、製造業銷售、貨幣供給，以及製造業營業氣候測驗點還未發布，因此綜合判斷分數會得幾分還不得而知，不過，以4月僅11分，5月要跨過黃藍燈門檻17分，一下子要加6分，難度頗高，這意思是除非尚未公布的指標超乎預期得好，否則應該會繼續亮藍燈。

至於景氣領先指標，在4月雖呈現連續六個月上揚，但累計回升幅度只有2.26％，上升力道不強，5月是否繼續回升，回升力道是強是弱，也是觀察的重點。