7月6交通新制出爐 通勤族、觀光客有福了

公總 原則通過基隆、台東縣通勤月票審查

為推動「行政院促進公共運輸使用方案」公共運輸通勤月票措施，交通部公路總局於今（21）日召開第4次審查會議，其中基隆市及台東縣通勤月票方案原則通過。

公路總局表示，21日審查新竹縣、新竹市、宜蘭縣、基隆市、花蓮縣及台東縣提出通勤月票計畫，由各縣市政府針對月票規劃方案、訂價等進行簡報，經與會委員詢答及審查後，基隆市及台東縣通勤月票方案原則通過，其他月票計畫則暫予保留，各單位將依計畫內容及期程辦理後續作業。

公路總局表示，該會議審查月票方案包含新竹縣、市政府之竹竹（288元）、竹竹苗（699元）、桃竹竹（799元）、桃竹竹苗（1,200元）等4個跨城際月票方案、基隆市政府都市內（320元）、宜蘭縣政府都市內月票方案（750元）、北宜國道客運方案（1,800元）、北宜國道客運及大台北區交通月票（2,300元）、花蓮縣政府都市內月票方案（99元/299元/399元）以及台東縣政府都市內月票方案（299元）等。

公路總局表示，基隆市政府及台東縣政府所提方案，已將先前委員審查意見納入評估考量且相關計畫內容完整，原則審查通過，後續仍應依本次審查意見再修正，並經該局審查後再予核定；至有關其他月票方案則因公共運輸績效指標及方案規劃合理性等相關細節尚待釐清，暫予保留，等各單位完成修正後再次審查。

公路總局最後表示，後續亦將持續受理各縣市月票提案及辦理審查作業，希望112年下半年其他生活圈或縣市的月票也能陸續上路，嘉惠更多通勤民眾。

（工商 曹悅華）

多半與公共運輸有關

交通部今天統整公布7月起的6項交通新制，其中一半與促進公共運輸有關，包括：通勤月票、觀光路廊在地有腳、社福卡點數可搭台鐵等。

6項交通新制如下：

一、公共運輸通勤月票：北中南生活圈通勤月票7月1日上路，交通部下半年還會協助其他縣市政府規劃推出城際或都市內通勤月票，盼減輕通勤族群交通負擔及促進公共運輸使用。

二、觀光路廊在地有腳：觀光局補助小客車租賃業與旅宿業合作，提供旅客在地接駁服務實施要點7月起實施：觀光局規劃於觀光路廊所在地，整合小客車租賃業與旅宿業合作，提供旅客運輸場站、住宿地點間免付費接駁服務，以觀光局13個國家風景區管理處、17個觀光圈為基礎配合推動，協助解決位處交通不便地點旅宿問題，及提早恢復旅客搭乘公共運輸出遊信心。

三、各縣市政府發行的社福卡點數可搭乘台鐵：為鼓勵領有社福卡的國人樂活、樂遊及樂行，台鐵開放有意願參與縣市政府發行的社福卡點數可搭乘指定列車，運具選擇更多元，7月1日起，北中南3個生活圈部分縣市開始實施，其他有參與計畫之縣市 12月31日可全數使用。

四、汽車申請牌照應隨車配置符合規定的反光背心：為避免汽車駕駛人或乘員於車輛故障或發生事故離開車輛處置時發生二次碰撞事敔，交通安全規則新增自 7月 1日起，汽車申請牌照檢驗，應有符合中華民國國家標準高可見度反光背心。

另2項新制屬於氣象局的新措施，一是發布颱風不對稱暴風半徑資訊，提供符合台灣地區特性及災防應用的不對稱圓形（四象限）颱風暴風半徑資訊。

其次是擴大「溪流天氣預報及山區暴雨之溪水暴漲警示」試辦作業，除與雙北持續合作外，7月1日起擴大試行範圍，提供試辦溪流區未來72小時逐3小時及未來7日逐12小時天氣預報資訊，並於短延時強降雨可能導致溪水暴漲時發布「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」災防告警細胞廣播服務，提供民眾及各級防災機關即時應變。

（中央社）

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