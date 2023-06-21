陳建仁：高中職學費將全面免費

副總統賴清德20日宣布，未來將編列預算，辦理私大專學費每年補貼至少2萬5,000元以上，以縮減公、私立大學學費落差。行政院長陳建仁21日更宣布，高中職學費將全面免費。

陳建仁21日視察「112年端午節連假國道疏運辦理情形」，受訪時表示，過去公私力大學的學雜費有相當大的落差，也限制了許多年輕的學子們，在學校跟科系的選擇上無法適性跟公平的來選擇，所以蔡總統、賴副總統和我已經討論多次，這些問題如何來解決，我們現在想到的就是以減免學雜費落差的方式適當的來補助，使得學雜費、私校的學費可以得到定額的減免，我們透過這樣的方式，使得大家能夠更適性、更公平的來選擇。

陳建仁說，除此之外，我們還會有其他的三個配套的措施來進行，第一個就是使公私力大專的弱勢補助方案能夠再予以擴大；第二個就是高中職學費全面免費；第三個就是學貸延長。

陳建仁說，希望使得台灣的教育制度更加健全，讓每一位年輕人能夠更公平、更適性的來選擇他所喜歡的學校和科系。

陳建仁說，對於這樣的構想，實際上行政院已經進入細部的規劃，我們希望在下周就能夠跟大家提出來詳細的規劃內容，我們也希望在下周能夠來跟大家宣布，讓我們大家一起努力，使得台灣的教育制度更加健全，讓我們年輕人都能夠適才適性選擇最好的學校跟科系，對國家未來做出最好的貢獻。

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