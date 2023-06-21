台美貿易談判二階段鎖定3議題 鄧振中：重要目標擴大農業出口

歷時一年，台美21世紀貿易倡議首批協定於1日在美國華府簽署。對於外界好奇後續進展，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中21日指出，第二階段會針對環保、勞工、農業議題，其中非常重要的目標，就是要擴大農產品出口。

鄧振中21日接受黃光芹主持《新聞不芹菜》專訪時表示，第二階段會就環保、勞工、農業等議題談判。

鄧振中說，過去農業常常處在防守階段，美方要我們開放豬肉、牛肉很困難，這不是競爭力問題，而是國人對於衛生安全標準跟美方有差距，因此我們每次都站在防守面，美方會覺得我們有很多貿易障礙。

鄧振中說，這次農業談判重點就是要出口到美國，現在農產品，台灣有時候會有豐收，但要有出入，過去是給大陸，但這幾年大陸常常突然禁止，所以要幫農民找出口市場。現在台灣主要出口國是新加坡、日本，但還是要把市場範圍擴大。目前為止，台灣農產品最大加工場是美國，要以擴大農產品出口做為第二階段談判非常重要目標，會把這個當成重點。

接著鄧振中說，環保問題是，台灣沒辦法參加國際組織，沒辦法知道別人在幹甚麼。我們一定要把環保標準提高，產業也很爭氣一直在改善體質，像是ESG、社會責任、環境保護等，但國際上規範也很重要。未來是希望可以更清楚知道國際發生甚麼事，如果不公平地方要拿掉，重視環保之餘也要確保公平。

再來是勞工，鄧振中說，勞工是台灣的寶貝，有1,100萬名勞工，是台灣最重要的本錢，希望能夠透過跟美方談，看甚麼辦法更增加勞工權益保護。這個議題目前看不出來有太大問題，藉由協定簽署，要讓勞工更穩定生活，有更安全的工作環境，都是目標。

對於上述議題是不是比前面五個議題（貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業）困難？鄧振中說，一定會比前面五個困難，但也不會預期談不出來，應該是可以。

惟鄧振中坦言，第三個階段談判就比較難。他舉標準為例，資安要有資安標準，甚麼貨、產品可以達到資安標準、要不要買、怎麼制定又涉及競爭力跟市場，現在千萬種產品，又不斷有新產品，新的產品要有新的標準，制訂過程不能一直被動接受，畢竟台灣也擁有科技跟研發能力，舉凡半導體、專利、通訊產品，其標準的制定要參與。

台美21世紀貿易倡議去年6月由台美雙方宣布啟動，聚焦12項議題，包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪腐、中小企業、服務業國內規章、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業等。如今已經完成第一階段共五議題談判，最快本月可以啟動第二階段談判。

（工商時報 曹悅華）

台美21世紀倡議 林伯豐：企業最迫切的是台美租稅協議

對台美簽署第一階段「台美21世紀貿易倡議」，三三會理事長林伯豐21日指出，此倡議屬架構性，與傳統FTA強調關稅減讓與市場准入不同，對台灣經濟實質助益有限，目前企業最迫切的是台美租稅協議，若能簽訂可減低至3％～15％的範圍。

林伯豐也因此提出兩點建議：第一，「台美21世紀貿易倡議」獲得美國眾議院歲計委員會審議通過，台灣也應送交立法院進行國會審議。

第二，政府應積極洽從台美FTA、BTA及租稅協議，目前企業最迫切的是台美租稅協議，赴美投資獲利需要繳納美國企業所得稅21％，稅後盈餘匯回台灣，需要扣繳30％美國股利，台美租稅協議簽訂股利、利息及權利金扣繳率，可減低至3％～15％的範圍。

（工商時報 譚淑珍）

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