外銷接單強弱有別 光學器材可望露曙光

經濟部20日公布5月外銷訂單出現連九黑，廠商去化庫存進度也掌握了外銷訂單翻紅的速度。對此，經濟部統計處處長黃于玲解釋，每個貨品別情況不一，目前情勢還不明朗，但有業者反映，目前電視面板、部分筆電產品的去庫存化已經回到一個比較健康的水準。

從主要貨品類別觀察，資訊通信產品因終端市場需求疲弱，致手機、筆電、伺服器及顯示卡等接單減少，金額來到126.2億美元，年減9.5％、出現連4個月負成長；電子產品接單金額為154.7億美元，主因為高效能運算需求加持，帶動晶圓代工等接單增溫，月增11.1％，但是終端產品需求不振，致記憶體、晶片通路、印刷電路板、晶圓代工、封測等接單減少，與去年同期相比仍是減少16.6％，吞連七黑。

光學器材16.5億美元，主因品牌電視備貨需求挹注，帶動大尺寸電視面板需求回溫，加上價格上漲、導致月增13.2％，但筆電、手機等面板需求偏弱，且價格低於上年同月，仍是年減少8.8％，連續16個月負成長。

針對面板產業，經濟部也特別分析，持續受通膨與全球經濟趨緩影響，今年第一季電視面板需求開始回溫，5月份電視、監視器等面板需求增加，預計6月電視面板報價可望回到現金成本價之上，預期整體庫存可望於第二季後，回到健康水準，下半年可恢復正常季節性循環。

在傳統貨品方面，因全球經濟成長放緩，廠商投資意願降低，加上海外 同業競爭，以及國際原物料價格低於去年同月，導致化學品、塑橡膠製品、基本金屬及機械分別年減35.6％、33.7％、25.2％及20.1％，其中基本金屬、機械及塑橡膠製品跌幅均出現收斂，但整體來說，仍待產業鏈庫存去化後才有機會見到曙光。

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