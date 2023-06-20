違法賣澳豐基金 檢調二波搜索約談10人

在台灣銷售多年的澳豐金融集團旗下基金，以8％報酬率吸引投資人，去年底陸續驚傳配息或贖回卻拿不到錢，不少上市櫃公司及投資人受害，檢調發現銷售澳豐基金的兆富財富管理顧問公司負責人曾奎銘被判刑後仍重操舊業，繼續非法販售澳豐AA基金，金額約1000多萬元美金，6月8日首度搜索約談曾男，檢方諭令曾男60萬元交保，檢調20日展開第二度偵查行動，搜索17處，約談顏、江、鄭3名業務主管及行政、會計、資訊人員共10人。

澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group）登記於地中海島國賽普勒斯，旗下基金以匯率套利型商品為主，聲稱每年報酬率平均可達8％，但未獲主管機關核准在台銷售，澳豐基金透過兆富公司等通路推銷招攬，不少上市櫃公司及投資人受害。

金管會認為，澳豐基金未經主管機關核准，不得在台銷售及私募，澳豐及上游的兆富公司，也並非境外基金總代理，2015年、2016年、2017年及2023年，金管會曾7度將相關案件移送調查局。

曾奎銘自2015年至2019年非法販售澳豐基金案，台北地院上月已依《證券投資信託及顧問法》等罪判刑2年3月、併科罰金500萬元，北檢認為判太輕，已提起上訴。

檢調獲報，曾男等人在2019年非法販售境外基金，被北檢起訴後，仍持續在台非法販售境外基金，因此涉犯《證券投資信託及顧問法》。

北檢8日指揮調查局台北市調查處兵分16路搜索、約談兆富負責人曾奎銘15人到案。檢察官複訊後，9日凌晨諭令曾男60萬交保，其餘經理、業務等13人分別以10萬至50萬交保。

檢調20日展開第二波偵查行動，兵分17路搜索，約談兆富公司業務主管及行政、會計、資訊人員共10人到案。

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