連9黑！5月外銷訂單年減17.6％

經濟部20日公布，5月外銷訂單456.8億美元，月增7.5％，主因高效能運算需求加持，帶動晶圓代工接單較4月增溫，加上面板庫存逐漸去化，備貨需求增加，但與去年同月比較則是年減17.6％、吞下連9黑，主因受通膨、升息因素干擾，終端需求仍疲軟，再加上國際原物料價格低於去年同月所致。

按貨品別觀察，由於消費性電子產品需求不振，抑低筆電、手機及相關供應鏈接單動能，致資訊通信產品、電子產品及光學器材分別年減 9.5％、16.6％及8.8％。傳統貨品方面，因全球經濟成長放緩，廠商投資意願降低，加上海外同業競爭，以及國際原物料價格低於上年同月，致化學品、塑橡膠製品、基本金屬及機械分別年減35.6％、33.7％、25.2％及20.1％。

5月外銷訂單海外生產比48.3％，較上年同月上升1.6個百分點，主因上年同月部分廠商中國大陸產能仍受封控措施影響，基期偏低所致。

展望未來，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴增，加上我國半導體產業具競爭優勢，有助於維繫外銷訂單動能，但通膨升息、俄烏戰爭，以及美中科技戰等干擾全球經貿之不確定因素仍在，恐抑制外銷接單成長，後續發展仍須密切關注，並妥為因應。

圖／經濟部提供

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