談綠電交易 鄭文燦提兩目標

談綠電交易目標 鄭文燦：可接受價格、讓想買的買得到

談及對綠電交易的目標，鄭文燦20日出席「綠電交易高峰會」時指出，會讓它在一個可接受的價格，讓想買的買得到、讓想賣綠電的賣得出去。

鄭文燦致詞時說，目前台灣的能源轉型是現在進行式，大家所了解的2050淨零方案，很多國家都已經宣告包含台灣在去年也把2050的轉型路徑12項行動做了公告。但其實重點不在2050，而是由現在如何走向未來，未來就決定現在。

鄭文燦說，2025年的目標、2030年的目標，都需要陸續來達成，相信未來每一屆的總統都會提出減碳目標，這個是台灣面對全球的共識，也是跨國界、跨產業、跨世代一個非常重要的轉型工程。淨零轉型影響非常深遠，比俄烏戰爭、美中競爭都來得深遠，氣候變遷是一個長時間的挑戰。

鄭文燦也談到時間的急迫性，並表示歐盟CBAM在5月16日公告，並陸續在10月開始第一批實施，一直到2027年會正式全面實施；美國也有因應氣候變遷的抗通膨法案，促進整個潔淨能源的產業。這些都是全球性的共同行動。

鄭文燦說，RE100的倡議也讓自願減碳跟促進綠能的使用，成為一個新的潮流。當然國際上的減碳聯盟有很多，但RE100是最具有代表性的，台灣也有27家的主要企業參加了RE100，包含台積電、台達電等。經濟部也是其中的要角。

鄭文燦說，政府的目標是，2025年要到達29GW的再生能源，其中太陽能必須到達20GW，現在已經到達10.25GW；風電要到達5.6GW，目前我們第三個風場在5月份已經併聯發電，這是非常難得的。如果到海上去看風機，就會發現非常巨大，這也是台灣綠能建設的里程碑。

鄭文燦說，還有其他的能源，像地熱、生質能、小水力或者是其他的再生能源等等。2025年的目標會略晚一點點，但是我們正在全力的讓目標年能夠拉近。主要原因當然是因為疫情，加上一些海事工程、缺工的問題，併聯發電的時間會到2026年。

回到今天主題，鄭文燦說，台灣採取的是電證合一的制度，綠電跟再生能源憑證（T-REC），是由標準局來負責執行綠電交易平台 ，這個平台讓我們的綠電業者，不是只有把電賣給台電，他還可以賣給其他可能的企業的需求者。

鄭文燦說，會透過CPPA、供電合約的機制，能夠讓企業採購綠電 。當然這個採購綠電一方面是減排的責任，也是ESG的目標。大家可能會想說會不會買太貴、會不會買不到、會不會不穩定，而我們的責任，就是要讓它在一個可接受的價格，讓想買的買得到，讓想賣綠電的賣得出去，這是我們的目標。

鄭文燦說，很多中小企業會擔心會不會買不到，跟大家報告，如果是國公有土地提供做太陽能光電，必須有三成的保留給中小企業，所以中小企業也買得到。如果大家去看綠電交易平台還有線上的媒合機制，案場也是公開的，是買得到的，當然在這個制度建設的初期，如果有更好的建議，經濟部、行政院各單位都會盡量的把好的政策和建議納進來，請大家放心。

鄭文燦說，氣候變遷所帶來的淨零轉型的挑戰，對台灣是一個非常重要的課題，但是也是一個重要的商機，也因為這樣子我們產生了綠能產業。在蔡總統之前沒有離岸風電，只有陸域的風電，太陽能也沒有那麼普及，現在都非常普及了，甚至包括很多新興的能源技術也不斷的投入，所以這個轉型是要勇敢往前走。

鄭文燦說，今年會成立碳權交易所，由國發會跟金管會投資，由台灣證券交易所來負責執行，這個部分也會收集大家的意見。環境部也即將要掛牌成立，會公告碳權的標準跟碳費的標準。碳費的標準一定會在國際比較跟企業可接受的範圍內，同時兼顧讓企業能夠把碳定價做出來，從而促使企業把碳的成本不能夠外部化，導入更多的減碳科技、更多的綠能的能源。所以明年的第一輪的碳費的徵收，會採用電大戶跟碳排大戶。

鄭文燦進一步說明，碳排大戶大概就是200多家，大概加起來500多家，碳排大戶的定義是年排放量2.5萬噸，明年會有一個合理價格會讓大家有可以遵循。這個500多家已經佔了全台灣將近8成的碳排，所以這個政策會往前走，會努力的讓台灣的淨零轉型不會成為負擔，而是成為一個台灣接軌國際，同時提高碳競爭力一個非常重要的任務。