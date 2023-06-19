財部打炒房 稅改3箭齊發

政府打炒房列車再度動起來。財政部高層指出，針對健全房地市場，財政部將持續推動房屋稅制合理化，除了已上路的房地合一稅，未來三大措施包括力促各地政府實施囤房稅、強化對多屋者查稅，還有推動房屋稅修法。

財政部2022年起推動持五戶以上房屋者的個人房屋租賃所得專案查核，期限至今年底。其中應查總件數7,603件，截至3月底已查核4,166件，補徵件數2,172件、補徵稅額9,857萬元。據悉，後續財政部不排除再擴大查核對象。相關官員說明，依內政部統計，全台持有四戶以上房屋的自然人約9.5萬戶，如果配合大數據和人工智慧（AI），例如導入戶政系統和內政部租金補貼專案來交互比對，可望更精準提升查核效率。

囤房稅的部分，目前個人自住房屋三戶內可享優惠稅率1.2％，超過自住戶數則由各縣市政府設定最低1.5％、最高3.6％的差別稅率，即俗稱的囤房稅；另就稅基（房屋標準價格）則由地方政府每三年重行評定一次。財政部強調，包括台北市、宜蘭縣、連江縣、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市及屏東縣已開徵囤房稅，影響件數約25.26萬，增加稅收約12.58億元。此外，今年台北市、新北、台中、高雄和苗栗應辦理房價重評，財政部會持續關注。

包括新北、苗栗日前已公告調高房標準單價，台中、高雄也已召開評議會，近日可望宣布；台北市則已於8日召開評議會，決定北市新建房屋構造標準單價自7月起調漲10％，約影響20.7萬戶。

為防杜所有權人藉由將房屋分割為小坪數來規避房屋稅負，財政部表示，已擬具房屋稅條例修正案，希望將住家房屋現值10萬元以下免徵房屋稅的規定，排除非自然人適用，自然人持有則以全國三戶為限，將持續推動修法。

財政部表示，2021年7月1日起實施房地合一稅2.0，統計至今年3月止，持有期間五年內的一般房地交易（排除預售屋及股權交易）月平均件數6,409件，較實施前一年的月平均件數7,554件減少約15.16％，顯示有一定的成效。