軍公教退休金明年是否調整？陳揆回應了

行政院日前宣布核定明年軍公教調薪4％，面對外界質疑軍公教退休是否同步調整，陳揆今（19）表示，在明年的時候會宣布，「我相信會有加薪的機會」。

行政院長陳建仁19日出席「梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程」動土典禮，媒體問及新北市長侯友宜指控綠營把軍公教當米蟲，更搬出政委林萬億過去受訪說法，他說「米蟲說」某種程度是事實，院長怎麼看？請教院長怎麼看侯友宜說「民進黨說軍公教是米蟲」，那軍公教月退俸可能調整嗎？

陳揆表示，侯友宜的講法完全是子虛烏有，而且也破壞了台灣社會的互相信任，政府為了要讓軍公教人員在退休上能夠得到很好的保障，所以總統蔡英文就推動了年金改革，希望確保軍公教人員每一個人都是世世代代領得到，長長久久領到老。

陳揆表示，政府對於軍公教人員的辛勞一向相當感謝，而且給予相當的尊重，所以政府也在這7年來，給軍公教人員有3次的加薪，加薪額度超過11％。

陳揆說，我們也希望所有軍公教人員大家同心協力，一起努力來使國家更好，我們也感謝公務人員在防疫工作上以及經濟發展上，大家都是團結一致，相信全民對於所有軍公教人員，都是給予最高的敬意與謝意，所以我們大家一定要團結一致，才是最重要。

至於退休人員退休金調整的部分，陳揆說，我們會按照既有的法令，並且參考最近兩年物價上漲的指數，在明年的時候會宣布，相信會有加薪的機會。

實際上，行政院發言人林子倫日前表示，已與考試院就此項議題進行溝通聯繫，將預先於明年度預算編列中因應準備，以確保軍公教退休人員或遺族相關權利。未來各法定要件若確認成立，調整後給付金額亦會於明年1月1日起開始實施。

依公務人員退休資遣撫卹法第67條及其施行細則第103條規定，在中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負5％時，或至少每4年，由銓敘部組成專業評估小組，綜合考量國家整體財政狀況、經濟成長率、人口成長率、平均餘命、退撫基金準備率與其財務投資績效等6項法定因素後，擬具評估報告或調整方案，報請考試院會同行政院核定公告。

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