台鐵償債有解 鄭文燦出奇招

台鐵公司將於明年1月掛牌，1,700億的短期債務成為最棘手課題。據悉，為加大清償債務力道，行政院副院長鄭文燦出新招，協助台鐵找到新財源，擬將原先列為償債基金中的高雄港站（含臨港線）基地，上方容積調派到高雄71期市地重劃區，可望引資破百億元。

台鐵公司化後，將同步設立償債基金負責1,700億的短期債務清償工作，預計將以30年為期清償完成，其間每年約20億的利息支出則由政府埋單。而按照交通部規劃，已將台鐵台北車站E1E2、台北機廠、高雄港站三塊基地及過往台鐵局移撥給國產署約1,356筆土地，納入償債基金中。

實際上，在償債基金主要三塊土地中，僅台北車站E1與E2富直接開發效益，預計可協助償還300到400億元債務。高雄港站及台北機廠則都有文資身分被限制開發的問題，其中又以台北機廠更為棘手，需要與文化部、台北市政府協商。另過往台鐵局移撥給國產署的土地每年收益也僅有5,000萬元。據悉，為加快台鐵公司還債速度，鄭文燦近日召集交通部、台鐵、高雄市政府、國產署等，優先協調高雄港站上方容積問題，並已取得初步共識，擬採用容積調派，接收基地除71期土地外，亦可能包括國產署位於高雄多功能經貿園區的國有土地，預計最多可引資170億元。台鐵將於近期提報變更都市計畫申請案給高雄市政府審議。行政院證實，高雄港站土地，目前被指定成文化景觀，要做鐵道文化保留，所以必須留下其廣場跟草坪，考量若土地無法開發，可用容積調派處理，但還在準備、試算階段，尚未正式拍板。行政院並強調，台鐵每塊土地都要好好利用，未來也會討論台北機廠問題。據悉，台北機廠因已被全區保留建成國家鐵道博物館，未來會先做非核心區開發，剩下台鐵想採容積調派處理。

而隨著鐵路法修法三讀通過，台鐵土地開發緊箍咒大鬆綁，資產開發勢必成為台鐵未來營收的金雞母。據悉，台鐵資開中心在公司化後將改制為資產開發處，以多元開發模式、達成營收倍增為目標，改善台鐵公司財務結構。

根據統計，台鐵資產開發去年營收約43億元，占台鐵總收入13.4％，預計今年可達45億元，總營收則可望達250億元。台鐵高層預估，在公司化後、118年資產開發收入可達80億元，佔總營收近30％。而經盤點，台鐵公司化後的土地開發將著重20餘案，其中員林車站都更案、鳳山車站大樓促參案、高雄車站商業大樓促參案、高雄71期市地重劃土地開發案，將於明年公告招商；其餘重點開發案還有台中國光客運都更案、花蓮六期重劃區、高雄岡山車站站前土地、台北安東街宿舍、台北麗水街土地等案，可望引資數十甚至數百億。

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