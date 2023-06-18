3職缺又符合1條件 勞部補助6千 最長領一年

因應疫後產業景氣回溫，為緩解觀光業人力荒，並擴大鼓勵勞工投入缺工產業，勞動部結合相關部會推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對缺工產業辦理專案媒合，專案職缺勞工就業滿30日以上，可以獲得每個月6,000至13,000不等獎勵金，最長12個月。

首波專案職缺針是「觀光旅宿業」的「房務人員」及「公共清潔人員」，合理薪資北北基桃竹30,000元以上，其他地區28,000元以上，一般身分失業勞工給予就業獎勵每月6,000元，工作地點經目的事業主管認列位處偏遠（特定）地區，每月再加碼3,000元獎勵金，最長可請領12個月。

勞工若赴除了台北市之外「六都」的指定地區，及其他指定縣市等「偏遠地區」任職，每月還可最多加領3,000元。六都方面排除台北市，新北市有「石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、烏來區」、桃園市復興區、臺中市和平區、臺南市「楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區」、高雄市「田寮區、六龜區、甲仙區、那瑪夏區、桃源區、茂林區」。

非六都地區包括新竹縣「五峰鄉、尖石鄉」、苗栗縣「泰安鄉、南庄鄉、獅潭鄉」、南投縣「中寮鄉、仁愛鄉、信義鄉」、嘉義縣「番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉」、屏東縣「滿洲鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、琉球鄉」、宜蘭縣「大同鄉、南澳鄉」，及花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣全區。

求職者只要經公立就業服務機構推介成功就業滿30日以上，一般身分勞工可領取就業獎勵每月6,000元、中高齡等特定對象勞工每月10,000元，若工作地點位處偏遠（特定）地區，獎勵金每月再加碼3,000元，也就是說，中高齡等特定對象勞工每人每月最高13,000元，最長發給12個月。

（旺得富理財網 黃順德）

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