6/18前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|6/19（一）
|泰山股臨會選舉假處分第一次開庭
Ionex光陽新電動機車上市
台綜院 「2023年下半年度台灣及主要國家經濟展望」研討會
勞動部召開基本工資工作小組會議
|6/20（二）
|永慶房產集團房市前瞻報告
元大0050上市20週年記者會
運彩第三屆經銷商遴選報名記者會
經濟部公布5月外銷訂單
|6/21（三）
|TOYOTA ALPHARD上市記者會
AI金融科技發展論壇
國庫署記者會
國際財經焦點
|6/19（一）
|美國6月NAHB房市指數
加拿大5月生產者物價指數
以色列5月失業率
|6/20（二）
|美國5月新屋開工率
歐元區4月經常帳
日本4月工業生產
澳洲央行會議紀錄
|6/21（三）
|捷克央行會議
英國5月消費者物價指數
歐盟5月新車註冊率
韓國5月生產者物價指數
|6/22（四）
|美國上週初領失業救濟金人數、Fed主席鮑爾聽證
歐元區6月消費者信心指數
挪威央行決策會議
印尼央行決策會議
菲律賓央行決策會議
|6/23（五）
|澳洲6月製造業採購經理人指數
墨西哥央行決策會議
日本5月消費者物價指數
陸港澳焦點
|6/19（一）
|港交所「港幣-人民幣雙櫃台模式」上路
香港3月～5月失業及就業不足統計
2023中國(西部)數位經濟博覽會在蘭州舉行
|6/20（二）
|6月貸款市場報價利率（LPR）
香港5月CPI
|6/22（四）
|5月Swift人民币在全球支付中占比
陸港端午休市
|6/23（五）
|陸股端午休市
台股一周焦點
|6/19（一）
|股東會
|瓦城、東陽、總太、日馳、錩泰、黑松、冠德、統領、台鹽、希華、大華、詩肯、欣雄、永記、冠軍、皇昌、艾美特、中探針、榮運、台半、胡連、達發、世紀鋼、金居、寶碩、華經、昇銳、茂迪等
|6/19（一）
|除權息
|捷迅、辛耘、宜進等
|6/20（二）
|股東會
|永豐餘、錢櫃、台灣瀧澤、伸興、智伸科、三能-KY、亞德客-KY、科際精密、雄獅、鼎固、太子、福貞-KY、謚源、信大水泥、建國工程、環球晶、中砂、亞德客、永豐餘、長榮鋼、華新科、乙盛-KY、雄獅、華星光、點序、昇佳、尼德科超眾、訊連等
|6/20（二）
|除權息
|聯發科、晶華、華擎、葡萄王、愛普*等
|6/21（三）
|股東會
|安泰銀、士電、氣立、福裕、亞力、協易機械、科際精密、巨大、台灣櫻花、宏盛、宏普、利奇、海灣、帝寶、遠百、華友聯、復盛、達欣工、長榮航太、遠百、弘塑、中美晶、億豐、巨大、豐泰、復盛應用、穎崴、仁寶、大中、矽創、茂達、華晶科、映泰、凡甲、資通、華義等
|6/21（三）
|除權息
|南寶、勤誠、汎銓、精誠等
|6/21（三）
|新股買賣
|雄順
前瞻一周