台鐵自強號票價要漲27％？交長這樣說

台鐵最近一次調整票價是在1995年，迄今已經凍漲票價28年。今（17）日傳出，台鐵向交通部建議採用報酬率1％的費率調整方案，以區間車漲幅最多達27％、自強號則是11％。對此，交通部長王國材強調，現階段沒有調漲票價計畫，會在台鐵公司化後交由董事會討論。

據悉，台鐵已於5月向交通部提報「台鐵合理化票價研議報告」，在費率部分，建議採用報酬率1％版本。其中，區間車費率從每人每公里1.46元調高為1.86元、漲27％；莒光號從1.75元調為2.02％、漲15％；自強號從2.27元調為2.53元、漲11％。經試算，台北到高雄自強號票價將從843元調整成940元，台北到花蓮自強號則從440元漲到491元。

對於票價是否要調漲，王國材說，這只是台鐵局做的方案研擬，現階段沒有調整票價計畫，關於票價會在台鐵明年1月公司化後交由董事會討論。實際上，先前王國材就曾指出，有關台鐵票價是否調整，希望等公司化後把服務、安全做好再來談。

台鐵局也表示，這次提報給交通部的報告是依照規定，並須兩年要提票價檢討報告一次，內含多項方案，並建議採用報酬率1%版本，惟後續還要經過交通部費率委員會做評估，現階段並沒有要調整票價。

實際上，去年台鐵提出的票價改善期中報告，依不同合理報酬率試算票價方案，以報酬率設定3％～5％試算，票價調整後可翻1倍以上。惟最後依然沒有成功調整票價。

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