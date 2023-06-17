日月潭去年供74萬戶用電 台電曝未來規畫

平時美麗的南投日月潭，除了是觀光、萬人泳渡勝地，還是水力發電重鎮。台電17日表示，日月潭變身「全國最大儲能電池」，光去年就發了30億度電，等同供應近74萬個家戶年用電量。台電也說，未來會持續發展抽蓄水力，因應淨零探排，希望到2050年其占比可以達1％裝置容量。

炙熱夏季到來，用電量持續攀高，然而隨著綠電時代來臨，現在白天已有動輒超過700萬瓩的太陽光電強力支撐，確保尖峰用電無虞。

台電說，很多人不知道，平時美麗的南投日月潭，除了是觀光、萬人泳渡勝地，還是水力發電重鎮，每天水位落差2公尺，利用潭水落差搭配下游水庫發電，其中台電明潭、大觀兩座電廠共10部機組更兼具抽水蓄能，可用白天光電存下近800萬度電，將電能大挪移，並重複循環使用，讓日月潭變身「全國最大儲能電池」，其快速反應特性更是夜晚用電與遭遇突發事故時的「護國神潭」。

台電表示，大觀電廠與明潭電廠抽蓄水力發電機組分別於1985年、1995年啟用，也是我國至今唯二的抽蓄電廠，其中，明潭目前仍為東南亞最大、全球指標性抽蓄電廠。

台電說明，不同於一般單純利用高低落差發電的傳統慣常、川流式水力發電，台電明潭、大觀電廠抽蓄機組同樣運用日月潭與水里溪下游明潭、明湖水庫之間超過300公尺的水位落差進行發電，但更具有進階版的「抽水蓄能」技能，可把發完電流至下游水庫的水抽回日月潭重複循環發電，「1滴水發N次電」。

台電指出，也因日月潭搭配抽蓄發電，每日潭水落差可達2公尺，過往水位落差時間主要會在因應白天用電尖峰的中午至下午之間，現在則可充分利用白天光電抽水至日月潭，再配合晚上用電放水發電，而透過流動，亦可避免優氧化，讓潭水更清澈美麗。

根據台電統計，水力發電去年貢獻87.3億度電，日月潭抽蓄水力發電就貢獻30.5億度居冠；慣常水力則有56.8億度，包含大甲溪流域電廠讓一滴水連過5關、關關發電（德基、青山、谷關、天輪、馬鞍），也發出25.4億度。

台電表示，一直以來皆以「用水優先」，台電會在用水單位決定放水用量之後搭配發電規畫，台電僅調整發電時間最佳化，不浪費任何一滴水，後續也將持續投入水庫減淤、排洪改造與新建抽蓄水力等計畫，讓水資源利用最大化。

台電發電處副處長簡進興進一步說明水力發電未來展望時表示，現在傳統水力建設已差不多，會發展抽蓄水力這塊，希望2050年抽蓄水力佔比可以達1％裝置容量。

在既有水庫改造方面，簡進興說，霧社水庫防淤工程、武界壩排洪設施改造工程皆預計2027年完工；明湖下池加高工程將加高1.9米，讓年發電量增加222百萬度，預計2026年完工。

新建抽蓄水力計畫方面，簡進興說，石門抽蓄水力發電計畫年發電量約53.7百萬度，預計2034年商轉；大甲溪光明抽蓄水力發電計畫年發電量約451.95百萬度，同樣預計2034年商轉；至於牡丹水庫抽蓄水力發電計畫則仍在進行可行性研究規劃。

延伸閱讀

目標虧損降至2千億內 台電：今夏穩供電

立院修再生能源法 彭双浪：穩定供電最重要

海能風場完工 供電38萬家庭1年