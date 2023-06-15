離岸風電的挑戰》風電國際盃，台灣能打嗎？

台灣離岸風電開發進入第三階段，風電國產化也將邁入另一新階段。在全球減碳風潮下，藍綠陣營都應正視離岸風電的開發勢不可逆，各國加大力道扶植風電產業，台灣政府不能只靠開發商的市場，政府若不積極投入實質幫助，恐怕很難催生一支「國家隊」勁旅打亞洲盃或國際盃。

除了中鋼、台船外，台灣風電產業迄今缺乏前百大大型重工業一級供應商（Tier1）投入，即使允能風場曾力邀台朔重工製造單樁商品，但台朔重工接單保守，並未大手筆投資新產線，可見大型企業投入風電觀望氣氛濃厚。這是因為企業界認為風電市場是浮動的、跟著政策走，說不定哪天會因為政黨輪替，「人走政息」而熄火或喊卡。

但就外商觀察，台灣政府顧忌WTO規範，不敢獎勵風電國產化廠商，更怕被批評「圖利特定廠商」，但歐美及亞洲市場，卻是反其道而行，都在加大力道獎勵風電產業。

正因為在俄烏大戰、地緣政治風險及歐盟碳邊境關稅上路等考量下，離岸風電成為歐美及亞洲各國企圖極大化的無碳產業。

政府在第二階段的離岸風電開發，仰賴每度5元以上的躉購費率提供國產化練兵，但三階之後沒有任何協助，風電業者開玩笑說：「只能靠台積電的金主爸爸了」。

儘管外商覺得國產化政策有如芒刺在背，希望自6成再放寬，但經過五年淬鍊及國產化廠商大筆資金投入，水下基礎及部分風機供應鏈，都頗具成功潛力。但政府不能只交給世紀風電及興達海基建構水下基礎國產化技術能量而已，或只想倚靠開發商得標的市場，這些充其量只是小規模的國內市場練兵，無法到國際競技場上較勁。

風電產業是新興產業，更是資本密集的基礎重工業，也是重要的自主能源產業，歐美日韓都祭出重金優惠，就是把離岸風電視為未來電力主力產業。藍綠陣營除針對核能存廢每日噴政治口水外，更不能忽視國際對風電綠潮發出的重要訊息，離岸風電已不再是外界似是而非的「金錢遊戲」產業。

政府應加速擬訂短、中、長程扶植離岸風電產業的行動方案，拿出扶植半導體及石化鋼鐵等基礎重工業的決心，才能把風電產業做強做大，不但能打亞洲盃、國際盃，也才能真正消弭地緣政治的風險。

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