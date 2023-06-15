離岸風電的挑戰》國安課題 非自由市場機制能解

沒綠電、沒生意！園區公會：政府應做莊，重新盤點資源

綠電開發數量仍遠不及企業所需。台灣科學工業園區科學工業同業公會祕書長張致遠表示，在國際減碳潮流下，企業需採購綠電符合國際市場要求已是重大國安問題，非自由市場機制能解決，政府應出面主導綠電買賣面臨的各項難題。

張致遠透露，三大科學園區廠商近期會提出一份白皮書給政府，最關切就是電力、水力及人才三大課題，綠電開發數量若不足，園區公會認為不應輕易放棄屬於綠電且發電數量大的核能基載選項。

長期擔任園區公會祕書長的張致遠認為，「開發數量不夠、企業買不到」是綠電需求最大問題，現又加一開發成本高。不過他認為，電價高低在企業所有考量的優先順序（priority）並不是那麼高，「要有足夠的數量及穩定的電力」，才是最重要的。

「台積電說沒有綠電所有生意都不能做」，張致遠表示，綠電是高科技廠商必須有的成本考量，但區塊開發改採CPPA機制，究竟一度電賣4元或5元，尚未明朗化，企業購買綠電要多少價格，現在不特別去談，當然不希望漲得太高，漲了以後還要看賣出來總量是多少？價和量要一起談。

他強調，倘若綠電（風電）開發量還是不夠，核能究竟該怎麼辦？政府應思考，也應趁這次總統大選講清楚，未來的電力在哪裡？這不只攸關台灣產業發展，連國外來台投資電力都是重大問題。

至於CPPA機制談判門檻較高，張致遠認為，政府應該要建立綠電交易平台，主要綠電都被大廠包掉，那小廠怎麼辦？小廠若沒有綠電，產業鏈仍有它的缺陷且效率不好，政府應出面解決中小型企業需求綠電問題。

針對綠電買家信評不足問題，張致遠說，顯見綠電開發關關都卡住了，政府必須出面做莊主導解決，重新盤點資源配置，能源局更應站出來，這已不是自由市場機制就能解決，是非常重大的國安課題，國際上有減碳排廢規定，如果沒有綠電，產品做得再好，也賣不出去。

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