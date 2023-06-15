離岸風電的挑戰》國家雙信保出動 企業買綠電有解

買不到、買不起？未來可團購、分段接力購買

企業因信用評等不足，擔心在第三階段買不到綠電的困境，有望找到解方了！據了解，國發會已修改國家融資保證機制方案，針對簽署CPPA機制企業給予信用加強保證，協助開發商順利取得融資，也有擔保機制讓企業購買綠電。

同時，經濟部正研議企業綠電信保新機制，由公股金融機構承保，綠電企業買主繳保費，解決CPPA機制綠電採購中斷空窗期疑慮，讓銀行、開發商及企業買家三方獲相互保證，使綠電交易更活絡，企業不用擔心綠電全被台積電買走。

據風電業者表示，國際信評機構只給台積電信用評等較高，但認為其他半導體或面板廠商都信用評等不足。開發商因此呼籲政府出面，由國家採信用保證機制提高買家信評，甚至由國公營事業出面購買綠電，提高財務融資可行性。

針對開發商呼籲，政府聽到了！據了解，國發會已修改國家融資保證機制方案，增加一營業項目，擔保企業去購買綠電。知情官員說，未來企業一旦倒閉無法保證採購綠電20年，有了信用保證加強機制，銀行會賠一些，融資保證機制也會賠給銀行。官員進一步解釋，未來日月光或聯電等企業買綠電時，可先付費向銀行購買擔保函，交給開發商取得融資，只要付擔銀行就會開具擔保函給企業增加信評強度，有利開發商和需求綠電買主簽署CPPA並取得融資。

此外，考量企業信評不足，可能採購綠電撐不了20年，政府正在研議一項新的保險機制解決採購空窗期問題。官員說，銀行擔心綠電企業買家難以持續採購20年，中途需要找新的綠電買主接替，在國外換手的空窗期約1～2年，銀行因擔心開發商收不到電費不願意融資。

針對採購中斷空窗期，知情人士透露，經濟部擬邀財政部合作，指定一家公股金融機構提供類似信保的綠電保險機制，由需求綠電企業買家負擔保費，銀行形同取得信用擔保般，一旦買家中途換手，由保費支付空窗期電費給開發商。

另經濟部將設計台電可接手中斷期間綠電，用低於平均售電的便宜價格不能虧損，非躉購概念，但不強制，台電可自用降碳排，或轉給綠電交易平台再出售。



知情官員說，未來企業可以團購綠電或不同廠商分段接力購買，萬一中間沒接力順暢，就用保險機制因應空窗期，如此可讓綠電交易更活絡，也讓更多企業買得到綠電。

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