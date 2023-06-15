風電有技術沒配套 國產化獨欠東風

前言：本報5月15日製作之風電挑戰，包括電業執照核發冗長、全球掀搶船機大戰、企業信評不足及台海危機增融資變數等，獲得各界廣泛迴響及政府重視，為進一步敦促朝野正視國產化及CPPA（企業購售電契約）面臨課題，特再製作專題，供政府及業界省思。

走進台北港，一支支75米高、1,300噸離岸風電水下基礎矗立在世紀風電廠房內，陽光灑落在海港，波光粼粼映射在80公頃壯觀的水下基礎製造園區，「得碼頭如得天下」，是世紀風電董事長賴文祥的座右銘，其國產化水下基礎每月可達4座產能，並計畫朝海外布局；而南部的興達海基也達每月最大產能3座，這都是風電國產化的成功案例，已超日趕韓。

惟風電廠商深知，不能以台灣市場為滿足，要向外拓展亞太及全球市場，但價格不具競爭力是最大罩門。為此，風電產業欠缺政府補助及獎勵扶助的臨門一腳，業界呼籲必須優化投資環境，否則國產化政策恐功虧一簣！

五年磨一劍，風電國產化廠商在國內練兵成果逐步顯現。擔任領頭羊的中鋼董事長翁朝棟表示，日本新日鐵及韓國浦項鋼鐵都向他表達，十分羨慕台灣，離岸風電水下基礎領先日韓三年以上，台灣提早布局風電產業鏈國產化是正確方向。

減碳蔚為全球風潮，大型風電業者透露，各國加大力道扶植風電產業，補助幅度相當高，例如蘇格蘭現金補助資本支出的15％，波蘭企業所得稅減免達資本支出的25～50％，美國紐約州補助一半資本支出，日本以現金補助數億日圓。業者皆認為：「現在該是政府端出投資抵減等租稅獎勵的時候了！」

賴文祥說得直白，指台商鮭魚返鄉政府找土地、給減稅，降利率，「但在台打拚的本土廠商什麼都沒有，並不公平！」翁朝棟也認同，政府應提供投資設備及建廠的稅負或利率優惠政策工具，因為風電產業不應只看台灣市場，而應瞄準亞太，政府端出輔導獎勵優惠，可協助供應鏈降低成本，提升國際競爭力。

不僅此，翁朝棟更認為，應在南北各建立一座水下基礎產業聚落，興達海基和世紀風電南北備援相互合作是最佳模式，且行政院應整合跨部會，讓興達港的漁港定位轉型為商港，協助港口浚深及船舶停靠港口碼頭，解決運輸困境。

「一開始政府喊國產化找中鋼及台船做領頭羊，是因政府沒有協助。」賴文祥說，起初大型鋼構廠沒人願意投入，「為了風電我砸下百億投資建廠，很少人敢這麼大膽。」他無奈的說，興達海基因母公司中鋼在南部號召，就有數十家協力廠參與製造，但北部沒有供應鏈，世紀風電缺乏二、三級協力廠，為避免被供應鏈掐住脖子，靠自己投資且扶植供應鏈。

南部的興達海基每月已可達最大3座產能，儘管虧損有中鋼「富爸爸」撐著，但翁朝棟坦言，首要課題是降低成本，將中鋼「標準成本制度」移植到興達海基。沃旭亞太區總裁曾前往興達港視察，盼14MW大型風機納興達海基為供應鏈之一，但最大包袱是27家供應鏈如何汰弱留強。翁朝棟透露，不排除自行投資供應鏈關鍵零組件，以控管成本及品質，且在區塊開發不會缺席，已有3家開發商正洽談水下基礎生產合作。

在台北港南碼頭占地80公頃的世紀風電，投資愈來愈大，廠房比肩林立十分壯觀。策略長林明弘表示，因應區塊開發3-1期，已擴建至第五、六期，唯有擴大產能才能降低成本，另南碼頭二期還會租地100公頃，為浮動式風場預留空間。但，人力是一大問題，賴文祥建議政府放寬風電產業引進外勞比例由20％提升至40％；另世紀集團已參與桃園成功工商的辦學並更名為「世紀綠能工商」，自己培育焊接等專業技術人才。

去年10月起世紀風電每月生產4座水下基礎，產能躍升國際水準，林明弘說，賴文祥一年多來睡在廠區「以廠為家」，親自緊盯進度加速決策。「投入100多億，每月利息含折舊攤提狂燒2億多元，會玩假的嗎？」賴文祥說，不能光靠台灣市場，世紀風電已有國際布局計劃，正積極評估在亞洲設立生產據點。

此外，風機系統整合商Vestas在全球擁有三座離岸風電葉片廠，第三座位於台中港的天力公司，但產能受限，只能製造一種機型，效率無法最大化。而國際LM葉片廠走全球供應鏈，可供應一、二個廠牌葉片，台灣無法複製第二個LM廠。業者計算，台灣生產葉片成本比國際市場高50％。

在台中港建新廠作為亞太供應鏈樞紐的永冠集團，也有能力供應歐美市場，它是西門子歌美颯和Vestas重要風機鑄件供應商，也是業者公認有能力進軍國際的國產化廠商。另上緯新能源供應葉片材料也有競爭力，其餘風機供應鏈雖技術能力到位，但價格競爭力獨缺政府補助的臨門一腳。

左為世紀風電董事長賴文祥，右為中鋼董事長翁朝棟。圖／王德為、本報資料照片

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