交通部：古董車最快第4季可上路

配合新修正道路交通管理處罰條例第15條修正條文，交通部今（13）表示，已完成核定古董車專用號牌規格樣式，公路總局正積極製作中，今年底前即可開始核發。交通部表示，最快第四季領牌後即可上路。此外，交通部亦已核定古董車認定與申請少量車輛型式安全審驗補充作業規定及預告後續新登檢領照項目及基準，持續推進開放古董車上路的相關工作。

交通部指出，經蒐集世界各國針對古董車概訂有特別管理機制，以鼓勵文化保存及記錄歷史，為使古董車活動帶動產業發展，經參考國外相關規定，並邀集相關機關及公（協）會業者研商開放古董車上路獲有共識，朝建立古董車領用專用牌照方向規劃相關制度，立法院於4月14日三讀通過該部研擬道路交通管理處罰條例第15條修正條文作為古董車領用專用牌照依據，交通部於5月30日核定公路總局所報國內古董車專用號牌規格樣式。

而為展現古董車及其號牌特殊性，古董車專用號牌顏色為「棕底白字」，編碼分配古董汽車為KUA-0001～9999、古董機車為KUM-0001～9999各6,560副，其餘規格、材質、防偽辨識及字體樣式均與現行新式汽車號牌相同。

交通部說明，依所蒐集國外古董車相關規定，於6月6日核定古董車認定標準，包括車齡超過35年車二輪機車或左駕小客車；應取得原車輛製造廠或其代理商出具古董車證明文件或國外政府核發古董車號牌證明文件或經交通部認可單位出具符合古董車認定條件證明文件；車輛內裝應保持完善；車輛外觀、底盤結構、引擎（或馬達）、變速箱、煞車以及轉向系統應與原車輛製造廠車輛出廠狀態相同，所使用零組件應為原車輛製造廠製造或符合原車輛製造廠規格之複製品；及國內外已領照使用未報廢車輛等4項認定標準，符合前開規定條件車輛，得申請認定為古董車，並依規定申請古董車逐車少量車輛型式安全審驗。

交通部表示，對於開放古董車上路的配套使用規定，已於6月12日預告修正道路交通安全規則第113條之1，古董車行駛上路必須應依下列規定，僅限星期日、紀念日或其他休息日行駛，但為參加車輛相關活動、辦理定期檢驗或臨時檢驗，並經公路監理機關許可者，不在此限。另外，古董車除公路主管或市區道路主管機關有特別規定，或經車籍所在地之公路監理機關許可外，應於車籍所在地直轄市、縣（市）道路範圍內行駛，且不得行駛於高速公路及快速公路。但經高速公路及快速公路主管機關許可者，不在此限。

對於上路時間，路政司專委趙晉緯表示，最快第四季領牌後即可上路，若違規上路，可處900元以上、1,800元以下罰鍰，專用牌照也會被扣繳註銷。另古董車牌照稅、燃料稅、領牌規費也都比照現行車輛。

至於是否盤點過目前古董車數量，趙晉緯坦言因為沒有登記，所以沒辦法掌握，但在一些場所會看到這樣古董車，包含圓山飯店、中正紀念堂、一些博物館跟餐廳也有；另疫情前、2019年曾經在桃園舉辦過古董車聚會，當時有200多輛古董車，這也意味著國內古董車輛有一定數量。

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