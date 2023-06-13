這補助門檻7月起大鬆綁 最高給到11萬元

對於無薪假勞工，勞動部在疫情期間實施的「安心就業計畫」，每月最多補貼1.1萬元，將於本月底到期失效。為了持續協助無薪假勞工，勞動部決定放寬「僱用安定措施」實施門檻，勞動部坦言，過去「僱用安定措施」因門檻太高，從來沒啟動過，7月1日起放寬條件上路，無薪假勞工最高每月可獲得9,700元補貼。

現行「僱用安定措施」須連續3個月就業保險失業率逾1%以上，並召開諮詢會議後才能啟動，但因條件過苛而從未施行。勞動部表示，就保失業率為落後指標，未來將改為視景氣狀況，斟酌減班休息人數、家數，有必要時即可開諮詢會議，決定啟動時機、協助對象、時間等，原則上最長補助時間為12個月。

勞動部表示，「僱用安定措施」新制預計7月1日上路，屆時將召開諮詢會議，確定是否要明定減班休息人數、家數門檻。

至於薪資補貼金額計算方式，為前3個月平均勞保投保薪資與減班協議薪資差額的一半，由於減班休息至少要給付基本工資，以目前基本工資2萬6,400元、勞保投保薪資最高4萬5,800元計算，兩者差額19,400元，補貼一半即為9,700元。補助時間最長12個月，金額最多可達9700*12=11萬6,400元。

近期有印刷電路板大廠約百人實施減班休息，勞動部強調，實施減班休息要依法通報，政府會有協助措施，呼籲企業不要用各種名目損及勞工權益。

（旺得富理財網 王順泉）